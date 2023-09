Spagna femminile, ex ct Vilda indagato: sospette pressioni su Hermoso in favore di Rubiales

Il giudice spagnolo responsabile del caso sul bacio non consensuale a Jennifer Hermoso da parte dell’ex presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales ha iscritto sul registro degli indagati anche l’allora ct della Nazionale femminile, Jorge Vilda, e il direttore sportivo della Nazionale, Albert Luque. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Efe, l’ipotesi è che abbiano esercitato pressioni nei confronti della calciatrice per evitare che dichiarasse di non aver dato il proprio assenso al gesto di Rubiales, aggiunge El País. Sia Vilda sia Luque saranno sentiti dal giudice il prossimo 10 ottobre. Negli scorsi giorni, il giudice ha ascoltato in qualità di testimoni persone vicine a Hermoso.