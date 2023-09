Formula E: Daruvala e Gunther saranno i piloti di Maserati nella prossima stagione

Maserati MSG Racing comunica l’ingaggio di Jehan Daruvala e la conferma di Maximilian Günther per la stagione 10 del Mondiale di Formula E, la più lunga di sempre vista la nuova gara a Tokyo. Sebbene sia un volto nuovo, Jehan Daruvala conosce bene la Formula E, e dopo aver partecipato a due test da rookie nel 2023 è pronto per il salto verso un sedile da titolare per la stagione 10. Con quattro vittorie e 18 podi in Formula 2, il ventiquattrenne si è creato una reputazione di tutto rispetto come uno dei concorrenti più agguerriti della serie e, grazie all’esperienza fondamentale con la GEN3, porterà una nuova prospettiva in vista dei test pre-stagionali di ottobre. Gunther è da tempo un pilota destinato al successo, sin da quando è diventato il più giovane vincitore di una gara di Formula E al suo 13esimo E-Prix, e continua a essere uno dei giovani talenti più promettenti della serie. I due piloti proseguiranno nella loro preparazione in vista della stagione 2023/2024 in occasione dei test pre-stagionali a Valencia, in programma dal 23 al 27 ottobre sul Circuito Ricardo Tormo.

“Siamo entusiasti della nostra formazione di piloti per la stagione 10 e siamo certi che l’unione dell’esperienza di Max con la determinazione di Jehan si rivelerà una combinazione competitiva – commenta James Rossiter, team principal Maserati MSG Racing. Gunther si dice “molto orgoglioso di continuare a lavorare con Maserati MSG Racing. Dopo aver visto l’andamento delle nostre prestazioni quest’anno, sono fiducioso che potremo raggiungere traguardi più grandi e migliori in futuro”. Daruvala, dal vanto suo, ringrazia “James e Maserati MSG Racing per avermi dato questa possibilità. Non vedo l’ora di imparare di più sulla monoposto e di conoscere meglio la squadra nei test pre-stagionali, prima di scendere in pista a Città del Messico a gennaio”. “Confermando la nostra avventura in Formula E con a bordo un pilota meritevole come Max e una giovane promessa come Jehan, ci affacciamo alla nuova stagione con la determinazione e la passione necessarie a fare ancora una volta la differenza in pista e speriamo anche nella storia del motorsport”, la chiosa di Giovanni Tommaso Sgro, Head of Maserati Corse.