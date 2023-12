Tennis: Cocciaretto unica azzurra in gara a Limoges

Elisabetta Cocciaretto è l’unica azzurra in gara nell’Open BLS de Limoges, ultimo torneo WTA 125 della stagione. La rassegna ha un montepremi di 115mila dollari, e si disputa sul veloce indoor del Palais des Sports de Beaublanc della città nella regione della Nuova Aquitania, in Francia. La 22enne di Fermo, numero 46 del ranking WTA, sarà la numero 1 del seeding. Reduce dai quarti ad Angers, l’italiana è stata sorteggiata al primo turno, domani, contro la francese Amandine Hesse, numero 311 del ranking. Tra la marchigiana e la 30enne transalpina non ci sono precedenti.