Pagelle Empoli-Lecce 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e gol di Empoli-Lecce, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Castellani primo tempo con occasioni da ambo le parti, ma il match è molto equilibrato e rimane sullo 0-0 con Andreazzoli che però perde Caputo per infortunio. Nella ripresa la partita si stappa: tiro di Banda dalla distanza, Berisha la combina grossa e non agguanta la sfera che così finisce in porta. La reazione dei padroni di casa è veemente: Cambiaghi crossa sulla destra, la palla viene deviata da Rafia e va a morire nell’angolino firmando il gol del pareggio. L’Empoli è padrone del campo, sfiora a ripetizione il 2-1 ma Falcone dice di no. Un punto per parte.

LE PAGELLE DI EMPOLI-LECCE

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha 4.5; Bereszynski 6 (1’st Ebuhei 6), Ismajli 6, Luperto 6, Bastoni 6.5; Kovalenko 6 (35’st Fazzini sv), Grassi 6.5, Maleh 5.5 (18’st Marin 6); Cancellieri 5.5 (35’st Gyasi sv); Cambiaghi 6.5, Caputo 5.5 (41’pt Shpendi 6). In panchina: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Cacace, Ranocchia, Destro, Maldini. Allenatore: Andreazzoli 6.5.

LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey 6, Pongracic 6.5, Baschirotto 6.5, Dorgu 5.5 (1’st Gallo 6); Oudin 6 (15’st Rafia 6), Ramadani 6, Gonzalez 6 (25’st Blin 6); Sansone 5.5, Piccoli 6 (15’st Krstovic 6), Banda 7. In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Strefezza, Dermaku, Touba, Kaba. Allenatore: D’Aversa 6.5.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 19’st Banda, 26’st aut. Rafia.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Gonzalez, Maleh, Grassi, D’Aversa, Ramadani.

Angoli: 8-3 per l’Empoli.

Recupero: 2′; 5′.