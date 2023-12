Besiktas: in cinque fuori rosa, c’è anche l’ex Fiorentina Ghezzal

Quinto nel campionato turco e ultimo nel girone di Conference League, il Besiktas corre ai ripari con delle esclusioni punitive. Il club di Istanbul ha infatti annunciato di aver messo fuori rosa cinque dei suoi giocatori: l’ex Fiorentina Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Eric Bailly e Jean Onana. Come ha comunicato il club in una nota, i cinque sono stati esclusi “a causa delle scarse prestazioni e delle incompatibilità all’interno della squadra“. Bailly, Ghezzal e Aboubakar erano in campo sabato nella sconfitta 3-1 contro il Fenerbahçe. Prima di questa decisione inoltre, l’attaccante camerunese stava vivendo una stagione piuttosto positiva con 11 gol e 3 assist al suo attivo in maglia bianconera. “La nostra priorità numero uno è creare una squadra migliore. Colmeremo le lacune della nostra squadra durante il periodo del mercato invernale“, ha assicurato il presidente del Besiktas, Hasan Arat.