Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta Singapore 2025, in programma dal 25 gennaio al 2 febbraio. Torna in terra singaporiana il massimo circuito mondiale, sostituendo il torneo thailandese di Hua Hin; la prima testa di serie sarà Anna Kalinskaya, mentre al numero due c’è Elise Mertens, seguita da Amanda Anisimova e Xinyu Wang. Non saranno in gara invece tenniste azzurre, che non erano presenti nemmeno nel tabellone di qualificazione. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE WTA 250 SINGAPORE 2025

PRIMO TURNO

(1) Kalinskaya vs Dolehide

Tomljanovic vs (Q)

(Q) vs (Q)

Bucsa vs (7) Raducanu

(3) Anisimova vs Xiy. Wang

Li vs Saville

Zarazua vs Baptiste

Birrell vs P. Kudermetova

(8) Uchijima vs Gadecki

(Q) vs Dart

(Q) vs Parks

Marino vs (4) Xin. Wang

(6) Osorio vs Pera

(Q) vs E. Andreeva

Starodubtseva vs Maria

Townsend vs (2) Mertens

Come seguire il torneo Wta di Singapore in tv

La diretta televisiva del WTA 250 di Singapore 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.