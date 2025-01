Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta di Linz 2025, in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio. Inizia dall’Austria la prima delle due settimane in cui il circuito WTA sarà protagonista sui campi indoor europei. Un breve passaggio al coperto prima di tornare all’aperto e andare in Medio Oriente per il trittico composto da Abu Dhabi, Doha e Dubai. La prima testa di serie dello storico torneo di Linz è Karolina Muchova, reduce da un Australian Open in cui è stata abbastanza sfortunata nel trovare subito al secondo turno Naomi Osaka. La ceca in questo 2025 cerca innanzitutto continuità a livello fisico dopo i tanti infortuni: se riuscisse a rimanere sana, allora ‘sky is the limit’ per lei.

Chi invece torna dall’Australia con un bel risultato è Elina Svitolina, qui seconda giocatrice del seeding dopo i quarti raggiunti a Melbourne. Seeding che comprende anche Sakkari, Alexandrova, Yastremska, Potapova, Avanesyan e Tauson. Una di queste, l’ucraina, affronterà la nostra Lucia Bronzetti, mentre Elisabetta Cocciaretto dovrà vedersela contro la slovacca Srakmova. Presente con una wild card anche una delle giocatrici più sotto i riflettori in Australia, ovvero Eva Lys, in grado di raggiungere gli ottavi di finale da lucky loser.

TABELLONE WTA 500 LINZ 2025

PRIMO TURNO

(1/WC) Muchova bye

Sun vs (Q)

Sramkova vs Cocciaretto

(WC) Grabher vs (6) Potapova

(4) Alexandrova bye

(Q) vs (Q)

(WC) Lys vs (Q)

Siniakova vs (7) Avanesyan

(5) Yastremska vs Bronzetti

Sherif vs (Q)

Tomova vs Bouzas Maneiro

(3) Sakkari byee

(8) Tauson vs Kalinina

Cirstea vs Rus

Blinkova vs (Q)

(2) Svitolina bye