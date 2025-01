Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp di Montpellier 2025, in programma dal 26 gennaio al 2 febbraio. Consueto appuntamento sul cemento indoor francese, che segue l’Australian Open nel calendario; fari puntati sulla testa di serie numero 1 Andrej Rublev, che cercherà di rifarsi dopo aver salutato al primo turno l’Happy Slam, sconfitto da Joao Fonseca. Alle sue spalle il numero due del seeding è Felix Auger-Aliassime, mentre la terza forza è l’azzurro Flavio Cobolli; numero quattro per Alexander Bublik, campione in carica e due volte vincitore del torneo in carriera. Per l’Italia è presente anche Mattia Bellucci, che affronterà nel primo turno Lucas Pouille, uno dei tanti transalpini in gara. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE ATP 250 MONTPELLIER 2025

PRIMO TURNO

(1) Rublev bye

Eubanks vs (Q)

(Q) vs Kukushkin

Mayot vs (7) Rinderknech

(4) Bublik bye

(WC) Barrere vs Koepfer

Bellucci vs Pouille

(Q) vs (6) Goffin

(5) Griekspoor vs van de Zandschulp

Mannarino vs Gasquet

De Jong vs (WC) Halys

(3) Cobolli bye

(8) Bu vs Altmaier

Coric vs (Q)

(WC) Wawrinka vs Cazaux

(2) Auger-Aliassime bye

Come seguire il torneo Atp di Montpellier in tv

La diretta televisiva del torneo Atp 250 di Montpellier 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.