Sorteggiato il tabellone principale del torneo Wta 1000 di Indian Wells 2025: ecco di seguito i risultati e gli accoppiamenti. Aryna Sabalenka dopo il trionfo in Australia e la complicata trasferta in Medio Oriente, arriva negli States con la voglia di tornare a vincere ed è la prima testa di serie di un tabellon che vede dietro di lei quell’Iga Swiatek che nel deserto californiano sembra trovarsi molto a suo agio. Lo scorso anno soltanto quattro i games lasciati in finale alla malcapitata Maria Sakkari, che proprio a Indian Wells aveva ottenuto l’ultimo suo risultato degno di nota e ora rischia di precipitare in classifica dopo queste due settimane.

Numero tre è Coco Gauff, anche lei in grossa difficoltà nelle ultime apparizioni sul circuito, mentre arriva dal successo di Austin l’altra tennista di casa Jessica Pegula. Numero cinque Madison Keys, poi a seguire la nostra Jasmine Paolini che prova a risollevarsi dopo qualche eliminazione precoce di troppo in questo avvio di 2025. Oltre alla tennista di Bagni di Lucca sono presenti in tabellone Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE WTA 1000 INDIAN WELLS 2025

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Sabalenka bye

Blinkova vs Kessler

Bronzetti vs Kalinina

(30) Frech byee

(20) Alexandrova bye

P. Kudermetova vs (Q)

(Q) vs (Q)

(16) Haddad Maia byee

(12) Kasatkina bye

(WC) Stephens vs Kenin

McNally vs (Q)

(24) Samsonova bye

(27) Fernandez byee

V. Kudermetova vs Cristian

(WC) Jovic vs Grabher

(6) Paolini bye

(3) Gauff bye

Raducanu vs Uchijima

Danilovic vs Tomova

(29) Sakkari bye

(17) Anisimova bye

(WC) Bencic vs Maria

(WC) Parks vs Kalinskaya

(13) Shnaider bye

(10) Navarro bye

Cirstea vs (Q)

Davis vs Avanesyan

(19) Vekic bye

(28) Mertens bye

(Q) vs (Q)

Bouzas Maneiro vs Potapova

(5) Keys bye

PARTE BASSA

(7) Rybakina bye

Bouzkoa vs Lamens

Begu vs Li

(25) Boulter bye

(22) Tauson bye

Osorio vs Osaka

(WC) Kvitova vs Gracheva

(9) Andreeva bye

(14) Collins bye

(Q) vs (Q)

Kruegeer vs Volyneets

(23) Svitolina bye

(26) Ostapeenko bye

Sherif vs Xin.Wang

Stearns vs Linette

(4) Pegula bye

(8) Zheng bye

Azarenka vs (Q)

Sramkova vs Sun

(31) Noskova bye

(18) Kostyuk bye

(WC) Montgomery vs (Q)

Rakhimova vs (WC) Doleehide

(11) Badosa bye

(15) Muchova bye

Zarazua vs Cocciaretto

Siniakova vs (Q)

(21) Putintseva bye

(32) Jabeur byee

Yastremska vs Yuan

Garcia vs (WC) Pera

(2) Swiatek bye

COME SEGUIRE IL TORNEO DI INDIAN WELLS IN TV

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata come di consueto a Sky Sport, che seguirà le quasi due settimae di incontri dei main draws tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Per quanto concerne il torneo femminile c’è anche spazio anche per la diretta in chiaro su Supertennis. In alternativa, Sportface garantirà ai propri news e approfondimenti al termine delle partitee e per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense.