Sorteggiato il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Indian Wells 2025: ecco di seguito i risultati e gli accoppiamenti. Primo ‘1000’ della stagione e purtroppo non potremo ammirare in campo il nostro numero uno al mondo Jannik Sinner. Per rivedere il talento di Sesto Pusteria bisogna attendere ancora un paio di mesi, e così nel deserto californiano i suoi inseguitori vanno a caccia di punti molto pesanti. Chi – in teoria – può sottrargli la prima posizione al mondo nel corso dei prossimi mesi sono Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, prime due teste di serie del torneo e lo spagnolo anche campione in carica.

Tra i trentadue giocatori del seeding che hanno un bye all’esordio anche Lorenzo Musetti e finalmente Matteo Berrettini, che ha fatto il suo tanto atteso ritorno tra i top-30. Ma gli italiani come ormai di consuetudine sono tanti: presenti in main draw anche Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi, che qui lo scorso anno sconfisse incredibilmente Novak Djokovic.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2025

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Zverev bye

Kecmanovic vs Griekspoor

Marozsan vs Martinez

(29) Mpetshi Perricard bye

(19) Machac bye

Bublik vs (Q)

Bautista Agut vs (Q)

(16) Tiafoe bye

(12) Rune bye

Moutet vs Thompson

Munar vs Nishikori

(18) Humbert byee

(28) Berrettini bye

Carballes Baena vs O’Connell

Seyboth Wild vs Muller

(8) Tsitsipas bye

(4) Ruud bye

Giron vs (Q)

Bergs v (Q)

(26) Popyrin bye

(20) Fils bye

Zhang vs (Q)

Safiullin vs (WC) Opelka

(15) Musetti bye

(10) Paul bye

(WC) Boyer vs Vukic

Nardi vs Norrie

(23) Lehecka bye

(31) Michelsen bye

Cobolli vs (Q)

Bu vs Basavareddy

(5) Medvedev bye

PARTE BASSA

(7) Rublev bye

Arnaldi vs Kovacevic

Shevchenko vs Hijikata

(32) Nakashima bye

Khachanov bye

Etcheverry vs Mensik

Navone vs Tien

(11) Shelton bye

(13) Draper bye

Fearnley vs (WC) Fonseca

Bonzi vs (PR) Brooksby

(17) Auger-Aliassime bye

(30) Tabilo bye

Lajovic vs (Q)

Baez vs (Q)

(3) Fritz bye

(6) Djokovic bye

(PR) Kyrgios vs (Q)

(WC) McDonald vs Davidovich Fokina

(25) Cerundolo bye

(21) Hurkacz bye

Darderi vs Diaz Acosta

Goffin vs Sonego

(9) De Minaur bye

(14) Dimitrov bye

Rinderknech vs Borges

Struff vs Monfils

(24) Korda bye

(27) Shapovalov bye

(Q) vs (Q)

Halys vs (Q)

(2) Alcaraz bye

COME SEGUIRE IL TORNEO DI INDIAN WELLS IN TV

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata come di consueto a Sky Sport, che seguirà le quasi due settimae di incontri dei main draws tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface garantirà ai propri news e approfondimenti al termine delle partitee e per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense.