L’Italia lotta ma cade all’Olimpico 22-17 contro l’Irlanda nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2025. Prova coraggiosa degli uomini di Quesada, che fanno partita pari con una delle formazioni leader del ranking mondiale (precedenti 33-4, unica vittoria al Sei Nazioni 16 marzo 2013). Ottimo avvio degli azzurri, che vanno in vantaggio con la meta di Ioane al 12′. Allan trasforma per il 7-0 iniziale. Incontro fisico e diversi giocatori dell’Italia ne pagano le conseguenze. Infortunio alla spalla destra per Lamb-Cona, che al 19′ è costretto a lasciare spazio a Cannone. Cinque minuti più tardi (24′) arriva il pareggio dell’Irlanda con la meta di Keenan e la trasformazione di Crowley. Altre due defezioni per Quesada, che al 29′ perde sia Negri (dentro Lamaro) che Cannone (dentro Vintcent). Attacco azzurro in stallo e ci pensa il calcio di Allan (32′) a riportare l’Italia davanti sul 10-7. La partita gira nel finale di primo tempo. Grave disattenzione di Lamaro, che prova a contestare la palla in una mischia da terra. Fallo, giallo e azzurri in inferiorità numerica per i successivi dieci minuti. L’Irlanda è cinica e chiude la prima frazione sopra 12-10 con la meta di Sheehan (40′). La squadra di Easterby sfrutta l’uomo in più e allunga sul 17-10 sempre con Sheehan (47′). Italia tradita dalla disciplina. Torna in campo Lamaro e si fa ammonire dopo pochi secondi Vintcent, che si farà poi espellere appena rientrato in campo al 57′. Azzurri in inferiorità numerica per 20 minuti. Irlanda che cala di attenzione e arriva la meta di Varney (64′), con trasformazione di Allan, che riapre tutto sul 22-17. Nel finale l’Italia ci prova, ma esce battuta tra gli applausi dell’Olimpico di Roma.

Le pagelle

Ioane (voto 7.5): primo tempo di grande spessore. Cala nella seconda frazione, ma l’Italia entra in partita grazie alle sue azioni nella prima frazione.

Capuozzo (voto 7): ben contenuto dalla difesa irlandese, ma è sempre da lui che partono gli attacchi dell’Italia. Ispira la meta di Varney auto lanciandosi con un drop di dieci metri.

Allan (voto 6.5): presenza costante nei tabellini dell’Italia. Non sbaglia quando è chiamato a trasformare le mete e a mettere dentro i calci.

Lamaro (voto 4.5): entra con la voglia di spaccare il mondo, ma si fa ammonire dopo dieci minuti commettendo un errore gravissimo per un giocatore della sua caratura.

Vintcent (voto 4): si fa ammonire anche lui dopo essere subentrato a Cannone. Si fa espellere appena rientrato in campo pregiudicando i sogni di rimonta dell’Italia.

La classifica aggiornata