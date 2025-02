Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Indian Wells 2025, torneo in programma dal 5 al 16 marzo. Il circuito femminile fa tappa in Nord America per il Sunshine Double, che si apre in California nel celebre ‘Tennis Paradise’. A guidare il seeding sarà la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, seguita dalla campionessa uscente Iga Swiatek, entrambe a caccia del primo titolo del 2025. Presenti anche Gauff, Pegula, Keys e l’azzurra Jasmine Paolini. Le altre due italiane ai nastri di partenza saranno Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, mentre tra i forfait spiccano quelli di Krejcikova e Pavlyuchenkova. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA INDIAN WELLS – MONTEPREMI IN DOLLARI

PRIMO TURNO – $ 25.375

SECONDO TURNO – $ 37.650

TERZO TURNO – $ 64.500

OTTAVI DI FINALE – $ 110.250

QUARTI DI FINALE – $ 202.000

SEMIFINALE – $ 354.850

FINALISTA – $ 638.750

VINCITRICE – $ 1.201.125

WTA INDIAN WELLS – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 24.412

SECONDO TURNO – € 36.221

TERZO TURNO – € 62.052

OTTAVI DI FINALE – € 106.065

QUARTI DI FINALE – € 194.333

SEMIFINALE – € 341.381

FINALISTA – € 614.505

VINCITRICE – € 1.155.533

WTA INDIAN WELLS – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

OTTAVI DI FINALE – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITRICE – 1000 punti

ALBO D’ORO WTA INDIAN WELLS

2024 Iga Swiatek

2023 Elena Rybakina

2022 Iga Swiatek

2021 Paula Badosa

2019 Bianca Andreescu

2018 Naomi Osaka

2017 Elena Vesnina

2016 Victoria Azarenka

2015 Simona Halep

2014 Flavia Pennetta

2013 Maria Sharapova

2012 Victoria Azarenka

2011 Caroline Wozniacki

2010 Jelena Jankovic

2009 Vera Zvonareva

2008 Ana Ivanovic

2007 Daniela Hantuchova

2006 Maria Sharapova

2005 Kim Clijsters

2004 Justine Henin

2003 Kim Clijsters

2002 Daniela Hantuchova

2001 Serena Williams

2000 Lindsay Davenport

1999 Serena Williams

1998 Martina Hingis

1997 Lindsay Davenport

1996 Steffi Graf

1995 Mary Joe Fernández

1994 Steffi Graf

1993 Mary Joe Fernández

1992 Monica Seles

1990 Martina Navratilova

ENTRY LIST WTA INDIAN WELLS