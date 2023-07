Serie A 2023/2024: gli allenatori squadra per squadra

Ci siamo, manca sempre meno alla nuova stagione della nostra Serie A 20223/2024. La Lega ha ufficializzato che la data di avvio della massima categoria del calcio italiano sarà il weekend del 20 agosto. Tante le squadre che andranno a caccia del Napoli che ha cambiato guida tecnica: da Spalletti a Rudi Garcia, senza Giuntoli, i padroni del campionato partiranno così. Le altre big, invece, hanno deciso di confermare tutti i loro tecnici: da Allegri alla Juventus a Simone Inzaghi all’Inter passando per Pioli, Mourinho, Sarri ed Italiano. Chi ha cambiato, invece, è stato il Lecce che ha puntato su D’Aversa dopo che Baroni ha deciso di andare via dalla Puglia per sbarcare all’Hellas Verona. Torna in sella in Serie A anche Eusebio Di Francesco che ripartirà da Frosinone che ha salutato Grosso dopo la promozione. In Serie A torneranno Alberto Gilardino alla prima stagione da allenatore nella massima categoria, e Claudio Ranieri dopo l’impresa della promozione con il suo Cagliari . Ecco, dunque, il quadro della situazione relativo alle panchine dei club di Serie A per la stagione 2023/2024.

ATALANTA: Gasperini (contratto fino al 2024)

BOLOGNA: Thiago Motta (contratto fino al 2024)

CAGLIARI: Ranieri (contratto sino al 2025)

EMPOLI: Zanetti (contratto fino al 2025)

FIORENTINA: Italiano (contratto fino al 2024)

FROSINONE: Di Francesco (contratto fino al 2024)

GENOA: Gilardino (contratto fino al 2025)

HELLAS VERONA: Baroni (contratto fino al 2024)

INTER: Inzaghi (contratto fino al 2024)

JUVENTUS: Allegri (contratto fino al 2025)

LAZIO: Sarri (contratto fino al 2025)

LECCE: D’Aversa (contratto fino al 2024)

MILAN: Pioli (contratto fino al 2025)

MONZA: Palladino (contratto fino al 2024)

NAPOLI: Rudi Garcia (contratto fino al 2025)

ROMA: Mourinho (contratto fino al 2024)

SALERNITANA: Paulo Sousa (contratto in scadenza)

SASSUOLO: Dionisi (contratto fino al 20025)

TORINO: Juric (contratto fino al 2024)

UDINESE: Sottil (contratto fino al 2024)