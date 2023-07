Basket, Fontecchio: “Non perdiamo nulla senza Banchero, Spurs perfetti per Wembanyama

L’ala dell’Italbasket Simone Fontecchio ha parlato del Mondiale di basket, che si giocherà in Giappone, Filippine e Indonesia dal 25 agosto al 10 settembre: “Abbiamo un girone abbordabile, ma non dobbiamo sottovalutare gli avversari. Dovremo stare bene fisicamente e mentalmente per vincere tutte le partite. Il gruppo è coeso ed è carico e pronto per fare bene”.

Il giocatore degli Utah Jazz si è soffermato sulla scelta di Banchero di non far parte del gruppo azzurro ma di aggregarsi agli Usa: “Non sono stupito, sapevo sarebbe finita così. Quest’anno non ha mai dato segnali positivi verso l’Italia. Lo accettiamo e andiamo avanti, senza di lui non perdiamo nulla. Ci sono giocatori che sognano di vestire la maglia dell’Italia. Solo chi vuole e chi lo merita potrà far parte di questo gruppo”.

Infine Fontecchio ha speso delle parole sull’astro nascente del basket Nba Victor Wembanyama: “Ricordo quando abbiamo giocato contro in Eurolega. Tra la partita di andata e di ritorno era migliorato tantissimo. Mi ha impressionato e sono curioso di ritrovarlo con un anno in più di esperienza. Credo che gli Spurs siano la squadra perfetta per lui, sono abituati a crescere giocatori europei”.