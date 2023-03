Atp 500 Acapulco 2023: De Minaur batte Paul in finale

Alex De Minaur batte Tommy Paul e si aggiudica il titolo dell’Atp 500 di Acapulco 2023. Una vittoria in rimonta, per l’australiano, con il risultato di 3-6 6-4 6-1. Il primo set si risolve nelle prime fasi: è proprio De Minaur ad avere a disposizione due palle break, nel terzo game, vedendosele annullate, mentre il britannico, nel gioco successivo, converte l’unica palla break conquistata. Molto equilibrato anche il secondo set: De Minaur annulla una palla break e poi si porta in vantaggio nel sesto game, al quarto tentativo. Immediato il contro break di Paul, che però perde di nuovo il servizio nel decimo e ultimo gioco. Il terzo set si apre con ben cinque palle break annullate da De Minaur che, passato lo spavento, piazza due break consecutivi portandosi sul 5-0 e indirizzando su binari favorevoli il match, poi chiuso al terzo match point.

