Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Stoccarda 2025 e del Wta 250 di Rouen 2025, tornei in programma dal 14 al 21 aprile. Dopo il Sunshine Double, il circuito femminile torna in Europa per la stagione su terra rossa che culminerà con il Roland Garros. Occhi puntati sul prestigioso torneo di Stoccarda, che vede ai nastri di partenza ben sette top 10. Guida il seeding Aryna Sabalenka, seguita dalla due volte campionessa Iga Swiatek e dalle americane Gauff e Pegula. Al via anche Jasmine Paolini, alla prima uscita dopo la separazione da coach Furlan. Ha scelto invece la terra battuta francese Lucia Bronzetti, unica azzurra ammessa nel tabellone principale del torneo di Rouen. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA STOCCARDA – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 9.828

SECONDO TURNO – € 13.760

QUARTI DI FINALE – € 27.040

SEMIFINALE – € 51.305

FINALISTA – € 87.825

VINCITRICE – € 142.610

WTA STOCCARDA – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

WTA ROUEN – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 2.512

SECONDO TURNO – € 3.512

QUARTI DI FINALE – € 5.750

SEMIFINALE – € 10.100

FINALISTA – € 18.110

VINCITRICE – € 30.650

WTA ROUEN – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

ENTRY LIST WTA STOCCARDA

1​ SABALENKA, ARYNA 1​

2​ SWIATEK, IGA 2​

3​ GAUFF, COCO 3​

4​ PEGULA, JESSICA 4​

5​ ANDREEVA, MIRRA 6​

6​ PAOLINI, JASMINE 7​

7​ ZHENG, QINWEN 9​

8​ NAVARRO, EMMA 10​

9​ BADOSA, PAULA 11​

10​ SHNAIDER, DIANA 13​

11​ COLLINS, DANIELLE 15​

12​ KREJCIKOVA, BARBORA 16​

13​ HADDAD MAIA, BEATRIZ 18​

14​ VEKIC, DONNA 19​

15​ ALEXANDROVA, EKATERINA 20​

16​ SAMSONOVA, LIUDMILA 21​

17​ TAUSON, CLARA 23​

18​ OSTAPENKO, JELENA 25​

19​ FRECH, MAGDALENA 27​

20​ MERTENS, ELISE 28​

ALTERNATES

IN KOSTYUK, MARTA

IN JABEUR, ONS

IN KALINSKAYA, ANNA

IN BOULTER, KATIE

IN SRAMKOVA, REBECCA

ENTRY LIST WTA ROUEN

Elina Svitolina (UKR) 22

Linda Noskova (CZE) 31

Magda Linette (POL) 34

Elina Avanesyan (ARM) 36

Xinyu Wang (CHN) 39

Olga Danilovic (SRB) 41

Sofia Kenin (USA) 46

Kessler McCartney (USA) 48

Marie Bouzkova (CZE) 50

Maria Sakkari (GRE) 51

Moyuka Uchijima (JPN) 53

Anhelina Kalinina (UKR) 55

Katerina Siniakova (CZEE) 57

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 58

Alycia Parks (USA) 59

Emma Raducanu (GBR) 60

Lucia Bronzetti (ITA) 62

Sona Kartal (GBR) 63

Viktoriya Tomova (BUL) 64

Varvara Gracheva (FRA) 65

Ann Li (USA) 66

Irina-Camelia Begu (ROU) 69

ALTERNATES

IN Suzan Lamens (NED)

IN Jacqueline Cristian (ROU)

IN Caroline Garcia (FRA)