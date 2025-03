Ecco il tabellone del Wta 250 di Bogotà, con tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo che si terrà in Colombia da lunedì 31 marzo a sabato 6 aprile. Dopo il “Sunshine Double”, con la doppietta statunitense composta dai 1000 di Indian Wells, vinto da Mirra Andreeva, e Miami, vinto da Aryna Sabalenka, si rimane in America spostandosi al Sud del continente e cambiando anche superficie, passando alla terra rossa. La ceca Maria Bouzkova è la numero uno del seeding in questo torneo, ma non poteva mancare colei che davanti al proprio pubblico ha vinto già vinto, compreso l’anno scorso: Camila Osorio, infatti, parte come testa di serie numero 2.

Il torneo, come da tradizione, richiama un elevato numero di giocatrici colombiane, pronte a ricercare la gloria nel torneo di casa. Presente anche un’italiana: si tratta di Lucrezia Stefanini, che farà il suo debutto con la colombiana, nonché numero 4 del seeding, Emiliana Arango. Quest’ultima è reduce dal secondo posto di inizio mese a Merida dove, da qualificata, ha perso solo in finale contro Emma Navarro dopo aver battuto nel suo percorso anche nomi importanti come Rebecca Sramkova.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY DI BOGOTÀ E CHARLESTON

TABELLONE WTA 250 BOGOTÀ

PRIMO TURNO

(1) Bouzkova vs (Q)

(Q) vs Parrizas Diaz

Mediorreal Arias vs (Q)

Pigossi vs (5) Siegemund

(4) Arango vs Stefanini

(Q) vs Sanchez Uribe

Von Deichmann vs Jeanjean

Janicijevic vs (7) Sorribes Tormo

(8) Bucsa vs Kung

(Q) vs (Q)

Riera vs Jones

Jovic vs (3) Parks

(6) Maria vs Paquet

Lepchenko vs Chang

Bektas vs Torres Murcia

Higuita Barraza vs (2) Osorio