Ecco il tabellone del Wta 500 di Charleston, con tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo che si terrà nella Carolina del Sud tra lunedì 31 marzo e sabato 6 aprile. Dopo il grande spettacolo del Sunshine Double, si rimane negli Stati Uniti per uno dei tornei simbolo del tennis femminile, che tanto ha fatto per la crescita del movimento in oltre cinquant’anni di storia. Un torneo che, inoltre, segna il via ufficiale alla stagione sulla terra rossa. In prima fila per la conquista del titolo ecco Jessica Pegula, reduce dalla finale di Miami persa contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Trattandosi di un “500” il livello è molto alto: ecco, quindi, che dall’altra parte del tabellone a farla da padrona come testa di serie numero 2 c’è la vincitrice degli ultimi Australian Open, nonché semifinalista a Indian Wells, Madison Keys. Nel tabellone anche due azzurre, con Lucia Bronzetti che inizierà il proprio percorso contro una qualificata: in palio la possibilità di sfidare al secondo turno Yulia Putintseva. La seconda italiana in gara è Elisabetta Cocciaretto, che invece debutterà contro Caroline Dolehide per guadagnarsi il secondo turno proprio contro Keys.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY DI BOGOTÀ E CHARLESTON

TABELLONE WTA 500 CHARLESTON

PRIMO TURNO

(1) Pegula bye

Watson vs (Q)

Tomljanovic vs (Q)

(16) Stearns bye

(11) Ostapenko bye

Bencic vs E. Andreeva

Tomova vs Montgomery

(7) Collins bye

(3) Zheng bye

Sakkari vs Stakusic

Dart vs Gracheva

(13) Mertens bye

(9) Alexandrova bye

Li vs Blinkova

P. Kudermetova vs Begu

(6) Shnaider bye

(8) Anisimova bye

Mateas vs V. Kudermetova

(Q) vs Bronzetti

(10) Putintseva bye

(15) Krueger bye

Volynets vs (Q)

Gadecki vs Baptiste

(4) Navarro bye

(5) Kasatkina bye

Davis vs (Q)

Kenin vs Pera

(12) Frech bye

(14) Kalinskaya bye

Kalinina vs (Q)

Dolehde vs Cocciaretto

(2) Keys bye