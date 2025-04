Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 6 aprile 2025. Si parte la mattina presto con la Formula 1, impegnata in Giappone nel terzo GP stagionale. Nel pomeriggio spazio ovviamente alla Serie A di calcio e ai campionati di basket e pallavolo, ma l’attenzione sarà catalizzata dal Giro delle Fiandre, che mette di fronte Pogacar e van der Poel. Per quanto riguarda il tennis invece, si terranno le qualificazioni del Masters 1000 di MonteCarlo. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.