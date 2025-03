Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Charleston 2025 e del Wta 250 di Bogotà 2025, tornei in programma dal 31 marzo al 6 aprile. Comincia ufficialmente la parte di stagione sulla terra rossa e l’evento più prestigioso va in scena nella Carolina del Sud, dove nell’entry list figurano ben quattro top 10 (l’infortunata Badosa si è cancellata): Pegula, Keys, Navarro e Zheng. Al via anche due tenniste italiane, vale a dire Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. In Sud America, invece, guida il seeding la ceca Bouzkova, seguita dalla beniamina di casa Osorio. L’unica azzurra ai nastri di partenza è Lucrezia Stefanini. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA CHARLESTON – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 5.937

SECONDO TURNO – € 7.398

QUARTI DI FINALE – € 11.968

SEMIFINALE – € 23.704

FINALISTA – € 93.703

VINCITRICE – € 152.152

WTA CHARLESTON – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 32 punti

TERZO TURNO – 60 punti

QUARTI DI FINALE – 108 punti

SEMIFINALI – 195 punti

FINALISTA – 325 punti

VINCITRICE – 500 punti

WTA BOGOTA’ – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 2.673

SECONDO TURNO – € 3.763

QUARTI DI FINALE – € 6.111

SEMIFINALE – € 10.737

FINALISTA – € 19.263

VINCITRICE – € 32.598

WTA BOGOTA’ – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 30 punti

QUARTI DI FINALE – 54 punti

SEMIFINALI – 98 punti

FINALISTA – 163 punti

VINCITRICE – 250 punti

ENTRY LIST WTA CHARLESTON

1​ PEGULA, JESSICA 4​

2​ KEYS, MADISON 5​

3​ NAVARRO, EMMA 8​

4​ ZHENG, QINWEN 9​

5​ BADOSA, PAULA 10​

6​ KASATKINA, DARIA 12​

7​ SHNAIDER, DIANA 13​

8​ COLLINS, DANIELLE 14​

9​ HADDAD MAIA, BEATRIZ 17​

10​ ANISIMOVA, AMANDA 18​

11​ ALEXANDROVA, EKATERINA 19​

12​ PUTINTSEVA, YULIA 20​

13​ OSTAPENKO, JELENA 26​

14​ MERTENS, ELISE 28​

15​ SAKKARI, MARIA 29​

16​ FRECH, MAGDALENA 30​

17​ KALINSKAYA, ANNA 33​

18​ LINETTE, MAGDA 36​

19​ KRUEGER, ASHLYN 41​

20​ STEARNS, PEYTON 44​

21​ KENIN, SOFIA 47​

22​ KESSLER, MCCARTNEY 48​

23​ SUN, LULU 49​

24​ KUDERMETOVA, VERONIKA 51​

25​ KALININA, ANHELINA 54​

26​ BENCIC, BELINDA 58​

27​ KUDERMETOVA, POLINA 60​

28​ BRONZETTI, LUCIA 62​

29​ TOMOVA, VIKTORIYA 63​

30​ VOLYNETS, KATIE 65​

31​ LI, ANN 66​

32​ SHERIF, MAYAR 67​

33​ ZARAZUA, RENATA 69​

34​ GRACHEVA, VARVARA 70​

35​ COCCIARETTO, ELISABETTA 72​

36​ DOLEHIDE, CAROLINE 73​

37​ BEGU, IRINA-CAMELIA 74​

ALTERNATES

IN CRISTIAN, JAQUELINE

IN PERA, BERNARDA

IN BLINKOVA, ANNA

IN TOWNSEND, TAYLOR

ENTRY LIST WTA BOGOTA’

1​ BOUZKOVA, MARIE 50​

2​ OSORIO, CAMILA 53​

3​ PARKS, ALYCIA 61​

4​ ARANGO, EMILIANA 80​

5​ SIEGEMUND, LAURA 84​

6​ MARIA, TATJANA 87​

7​ SORRIBES TORMO, SARA 91​

8​ BUCSA, CRISTINA 96​

9​ PARRIZAS DIAZ, NURIA 106​

10​ SAWANGKAEW, MANANCHAYA 113​

11​ JONES, FRANCESCA 123​

12​ LEPCHENKO, VARVARA 124​

13​ PAQUET, CHLOE 125​

14​ JEANJEAN, LEOLIA 126​

15​ STEFANINI, LUCREZIA 145​

16​ RIERA, JULIA 146​

17​ JOVIC, IVA 157​

18​ VON DEICHMANN, KATHINKA 161​

19​ JANICIJEVIC, SELENA 173​

20​ PIGOSSI, LAURA 174​

21​ BEKTAS, EMINA 177