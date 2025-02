Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Wta 1000 di Dubai 2025, in programma dal 16 al 22 febbraio. Jasmine Paolini si presenta ai nastri di partenza da campionessa in carica: l’anno scorso infatti proprio dagli Emirati Arabi cominciò l’ascesa della toscana, che dopo il successo in finale contro Anna Kalinskaya prese il volo fino alla quarta posizione del ranking mondiale. Al via anche tutte le altre big, dalla numero 1 Aryna Sabalenka che cerca rivincita proprio contro Alexandrova dopo l’uscita prematura a Doha fino a Iga Swiatek, passando per Coco Gauff, Elena Rybakina e Jessica Pegula. Di seguito il tabellone completo del torneo

TABELLONE WTA 1000 DUBAI 2025

PRIMO TURNO

(1) Sabalenka bye

Alexandrova vs (Q) V. Kudermetova

Sramkova vs Tauson

Svitolina vs (15) Kalinskaya

(11) Shnaider vs Frech

Noskova vs Putintseva

Samsonova vs Pavlyuchenkova

(5) Pegula bye

(3) Gauff bye

Kessler vs Anisimova

Sakkari vs Raducanu

(Q) Lamens vs (14) Muchova

(10) Kasatkina vs Cirstea

(Q) Parks vs Xiny. Wang

Bencic vs (Q) Ito

(8) Navarro bye

(6) Rybakina bye

(Q) Uchijima vs Ostapenko

Mertens vs Fernandez

Sun vs (9) Badosa

(16) Vekic vs Kenin

(Q) Siniakova vs Kostyuk

(Q) Lys vs (Q) Begu

(4) Paolini bye

(7) Zheng bye

Jabeur vs Stearns

Vondrousova vs Garcia

Avanesyan vs (12) M. Andreeva

(13) Haddad Maia vs Potapova

Linette vs Yastremska

Azarenka vs Kalinina

(2) Swiatek bye

Come seguire il torneo Wta 1000 di Dubai in tv

La diretta televisiva del torneo Wta 1000 di Dubai 2025 è affidata a Sky Sport, con i consueti tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Lo streaming è disponibile invece su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Il torneo sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky, con l’app SuperTennix per la visione in streaming. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.