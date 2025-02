Una maestosa Federica Brignone cala la doppietta e vince anche il secondo slalom gigante di Sestriere. La neo campionessa mondiale in questo momento è di un altro pianeta e lo conferma nuovamente sulle nevi piemontesi in queste due gare valide per la Coppa del Mondo 2024/25 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha disputato l’ennesima gara straordinaria della sua stagione, rifilando distacchi enormi a tutte le altre: secondo posto per l’elvetica Lara Gut-Behrami a 77 centesimi, mentre è terza la neozelandese Alice Robinson (a 0.79), che guidava dopo la prima manche ma ottiene anche lei un altro podio.

Ai piedi del podio chiude una splendida Sofia Goggia, che recupera dalla 17esima posizione della prima manche con una seconda discesa di livello altissimo (battuta solo dalla solita compagna di nazionale). Nessun rammarico però per la bergamasca nonostante la quarta posizione, perché il distacco dal podio è quasi quattro decimi. Quinta è l’austriaca Julia Scheib davanti a Lara Colturi, mentre chiude fuori dalla top ten Sara Hector. Fuori nella prima manche invece Mikaela Shiffrin, alla quale serve tempo per recuperare la miglior condizione in gigante. Con questo successo, il settimo stagionale, Brignone allarga la forbice in classifica generale su Gut-Behrami, con il vantaggio che attualmente ammonta a 180 punti. In classifica di gigante invece Robinson è prima ma Federica accorcia a 40 punti di distacco.

La gara delle azzurre

Oltre alle due fuoriclasse c’è il vuoto in casa Italia. Al via della seconda manche c’era anche Marta Bassino, che non è però riuscita a portare a termine la sua gara. Non si sono qualificate invece alla seconda manche tutte le altre, a cominciare da Asja Zenere che non è riuscita a dare seguito al 23esimo posto finale di ieri e ha chiuso 32esima a due decimi dalla qualifica. Come ieri fuori dalle 30 anche Ilaria Ghisalberti (35esima), Lara Della Mea (40esima), Elisa Platino (42esima) e Sophie Matiou (53esima), mentre non sono arrivate al traguardo Roberta Melesi, Alessia Guerinoni e Giorgia Collomb.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

Classifica finale slalom gigante Sestriere 2025

BRIGNONE Federica ITA 2:08.81 GUT-BEHRAMI Lara SUI +0.77 ROBINSON Alice NZL +0.79 GOGGIA Sofia ITA +1.18 SCHEIB Julia AUT +1.61 COLTURI Lara ALB +1.66 HURT AJ USA +1.85 MOLTZAN Paula USA +1.95 STJERNESUND Thea Louise NOR +1.98 RAST Camille SUI +2.10

BASSINO Marta DNF

Le pagelle del secondo slalom gigante di Sestriere

FEDERICA BRIGNONE, voto 10: non c’è storia. Altra gara impressionante per la valdostana, che è sempre in spinta e va al doppio delle altre: i risultati continuano a dimostrarlo e in questo momento non c’è competizione. Federica sta volando e nelle prossime gare può dare un’ulteriore spallata alla classifica generale.

LARA GUT-BEHRAMI, voto 8: arriva pronta la risposta dell’elvetica dopo l’uscita di ieri. Due manche molto solide per la detentrice della sfera di cristallo, che si dimostra come la migliore tra le atlete battibili e limita i danni per quanto riguarda la classifica generale.

ALICE ROBINSON, voto 8: la neozelandese continua la sua incredibile serie di podi consecutivi nella disciplina, toccando quota 6. La vice campionessa iridata si conferma come una regolarista, anche se il suo margine su Brignone nella classifica di specialità si assottiglia.

SOFIA GOGGIA, voto 8: grande seconda manche per la bergamasca, che attacca come lei e poche altre sanno fare e recupera 13 posizioni nella seconda manche. Il podio continua a sfuggirle ma oggi era quasi impossibile dato il distacco dopo la prima manche e date anche le rivali. Ci riproverà la prossima settimana a Kvitfjell, dove ritroverà le gare di velocità con due discese e un super-g in cui vuole lasciare il segno per la prima volta in carriera sulla Olympiabakken.

MARTA BASSINO, voto 5: purtroppo non è la sua stagione. Scia anche bene nella parte alta della seconda manche, ma poi perde tutto ed esce. Non è un periodo facile per la piemontese, che oltre a non raccogliere risultati sta anche perdendo punti in starting list. La speranza è che questa stagione finisca presto così da lavorare in estate.