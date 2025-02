Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 500 di Doha 2025, in programma dal 17 al 22 febbraio. In Qatar è tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi del calendario, facendo parte della categoria 500. Ci sono diversi azzurri, ma è costretto a dare forfait Jannik Sinner, colpito dalla squalifica per tre mesi così come da accordo con la Wada. Difenderanno i colori italiani Matteo Berrettini, che però esordirà subito contro Novak Djokovic, ed eventualmente Nardi qualora dovesse superare le qualificazioni. La testa di serie numero uno è il numero 3 al mondo Carlos Alcaraz, mentre il numero due del tabellone è l’australiano Alex De Minaur e così la potenziale finale, sempre al netto però dello stato di forma di Nole, potrebbe essere di alto livello. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE ATP 500 DOHA 2025

PRIMO TURNO

(1) Alcaraz vs (PR) Cilic

Zhang vs Q

Maroszan vs (WC) Dougaz

Lehecka vs (7) Dimitrov

(3) Djokovic vs Berrettini

Struff vs Griekspoor

Q vs (WC) Habib

Popyrin vs (8) Draper

(6) Tsitsipas vs (SE) Medjedovic

Q vs Auger-Aliassime

Bergs vs Bautista-Agut

Khachanov vs (4) Medvedev

(5) Rublev vs Bublik

Humbert vs Borges

Q vs (WC) Shelbayh

Safiullin vs (2) De Minaur

Come seguire il torneo Atp di Doha in tv

La diretta televisiva del torneo Atp 500 di Doha 2025 è affidata a Sky Sport. Come di consueto ci sono tre canali di riferimento, vale a dire Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Lo streaming è disponibile invece su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Non solo: Sportface.it sarà in prima linea per seguire anche questo importante evento del calendario Atp per tutta la settimana, il tutto grazie agli aggiornamenti, delle news, degli approfondimenti e delle parole dei protagonisti.