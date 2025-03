Brescia vince su Trento per 78-75, nella partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A di basket. La Germani la spunta dopo una gara equilibrata, mentre a Cremona Treviso crolla per 94-77. Nel corso della serata, Varese vince su Scafati, Trieste la spunta su Pistoia e Venezia ha la meglio su Tortona. Le ultime partite del turno andranno in scena domani sera, con Bologna che incontrerà la Reggiana e Napoli che scenderà in campo contro Milano.

VARESE-SCAFATI

Varese piega Scafati per 95-82. La partita si apre con un quarto in equilibrio. Varese è in vantaggio, ma Scafati insegue a un possesso di distanza. Al termine dei primi dieci minuti di partita, i padroni di casa sono al comando per appena due lunghezze, con il risultato fermo sul 23-21. Le distanze si dilatano nel corso del secondo quarto, che vede i varesini gestire il ritmo di gioco con maggiore decisione. Scafati fatica ad avvicinarsi al canestro e a concretizzare le opportunità. Le formazioni vanno a riposo con Varese avanti per 46-38. Al rientro in campo, la partita diventa monodirezionale. Gli ospiti mancano di ritmo, lasciando la possibilità agli avversari di allungare ulteriormente. Con ancora dieci minuti da spendere sul parquet, il risultato è di 75-58. Gli equilibri non subiscono un drastico cambiamento nel corso del quarto finale, con Varese che gestisce il vantaggio fino allo scoccare del quarantesimo minuto. La squadra di casa vince per 95-82.

CREMONA-TREVISO

Cremona vince su Treviso per 94-77. I padroni di casa salgono in cattedra con decisione già a partire dal primo quarto. Treviso fatica infatti a entrare in partita, concedendo agli avversari di chiudere la prima frazione con un vantaggio di dieci punti e il tabellone fermo sul 29-19. Il secondo quarto vede entrambe le formazioni andare a canestro in diverse occasioni e Cremona rimane saldamente al comando. Treviso concretizza alcune occasioni, ma non riesce a tenere il ritmo dei padroni di casa. Dopo i primi venti minuti di partita, il risultato è sul 55-41. Il terzo quarto segue un copione simile a quello visto dei parziali precedenti. Cremona non si lascia infastidire dai rivali, con Treviso che fatica a costruire sia in fase difensiva che offensiva. Le distanze si dilatano e a dieci minuti dalla fine il risultato è di 77-56. Sul finale, Cremona allunga e va a vincere per un convincente 94-77.

TRENTO-BRESCIA

Brescia la spunta in trasferta, contro Trento finisce 75-78. Il match, che si rivelerà equilibrato sino alla sirena conclusiva, si apre con un primo quarto intenso. Le due formazioni lottano punto a punto, dimostrando un ottimo ritmo. Al termine dei primi dieci minuti sul parquet, il risultato è di 19-18. Gli equilibri si spostano durante la frazione successiva, con Brescia che mette la freccia e riesce a prendere il largo. Le Aquile vivono dieci minuti di difficoltà e al momento dell’intervallo si trovano a inseguire per un paio di possessi. Il tabellone segna 37-43. La partita torna in grande equilibrio al rientro in campo. Trento ritrova il ritmo dell’avvio e pareggia i conti e le due squadre si trovano, ancora una volta, a lottare punto a punto. Con ancora dieci minuti a disposizione, l’epilogo della sfida rimane un’incognita e il risultato è fermo sul 55-55. La vittoria si decide solo negli ultimi attimi del match, regalando al pubblico una conclusione da cardiopalma. Gli ospiti, a pochi secondi dalla conclusione, mettono a segna la tripla del successo e vincono per 75-78.

PISTOIA-TRIESTE

Trieste vince su Pistoia in una partita finita 69-89. Gli ospiti salgono in cattedra poco dopo la palla a due, lasciando i pistoiesi all’inseguimento. I padroni di casa non riescono a trovare ritmo, faticando a costruire azioni che vadano a buon fine. Al termine del primo quarto, il risultato è di 17-28. Le distanze si dilatano nel corso del quarto successivo. Pistoia prende il largo, mantenendo un buon ritmo e rimanendo propositiva. Trieste manca ancora di tenacia e di organizzazione interna e al momento dell’intervallo, il risultato è sul 27-47. Il terzo quarto segue un copione simile. Trieste domina a distanza, Pistoia arranca a diverse lunghezze di svantaggio. Con ancora dieci minuti da giocare, il tabellone segna 44-71. Sul finale, gli ospiti abbassano il ritmo e gestiscono il vantaggio, con Pistoia che colleziona il miglior parziale della serata con 25 punti. I numerosi canestri non bastano però per riaprire la partita, che finisce 69-89.

VENEZIA-TORTONA

Venezia vince 94-82 contro Tortona. Il match si apre con un primo quarto di grande equilibrio. Le due formazioni lottano punto a punto e al termine dei primi dieci minuti il risultato si trova perfettamente in parità sul 22-22. I lagunari si portano in vantaggio nel corso della frazione successiva, con gli ospiti costretti all’inseguimento. Le squadre sono separate da una manciata di lunghezze, ma al momento dell’intervallo si comprende che la Reyer sta aumentando i giri del motore. Si va a riposo sul 44-38 e quando le formazioni rientrano in campo si concretizza quanto già inteso al termine della prima parte di gara. Venezia aumenta il ritmo di gioco e Tortona, a dieci minuti dalla sirena conclusiva, si trova a inseguire a dieci punti di distanza, con il risultato sul 71-61. Nel finale, i piemontesi non riescono a invertire la rotta e il match finisce 71-61.