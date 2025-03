Ecco le pagelle di Torino-Empoli, valida per la 29esima giornata di Serie A 2024/2025: prosegue l’ottimo momento per gli uomini di Vanoli, che trovano tre punti preziosissimi grazie al colpo di biliardo di Vlasic. Per i granata sono dieci i punti nelle ultime quattro partite, mentre i toscani giocano un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo, ma non trovano la rete e rimangono a tre punti dalla zona salvezza.

Comincia con il piglio giusto la squadra di D’Aversa, che dopo pochi secondi arriva in area con Sambia, replicando dopo un paio di minuti con il tiro di Grassi. Il Toro risponde con un tentativo dalla distanza di Vlasic e da una soluzione al volo tentata da Biraghi, senza fortuna. La partita prosegue su buoni ritmi nonostante la pioggia incessante. I toscani continuano a farsi preferire soprattutto per le combinazioni tra Gyasi e Kouamé e le discese di Pezzella e Sambia sulle fasce: i due si trovano per una ghiotta occasione alla mezz’ora, ma il francese spara alle stelle. In precedenza da segnalare anche un’occasione per Coco su calcio d’angolo complice anche un’uscita a vuoto di Silvestri. Situazione che si ripete al tramonto del primo tempo nell’area dei padroni di casa: in questo caso è Ismajli a non coordinarsi al meglio per infilare Milinkovic-Savic.

La partita cambia nella ripresa, con il Torino che sale decisamente di tono trascinato proprio da Vlasic, che al 70′ segna il gol-vittoria. Il numero 10 granata resiste di forza a un contrasto con Marianucci e poi batte Silvestri con un bel piazzato. L’Empoli subisce psicologicamente lo svantaggio e non riesce a trovare le trame per reagire. All’81’ arriverebbe anche il raddoppio, ma Masina era in netto fuorigioco sul tiro di Biraghi respinto da Silvestri.

Le pagelle di Torino-Empoli

TORINO (4-3-3)

Milinkovic-Savic 6.5: non è particolarmente impegnato ma para quando serve e, salvo in un’occasione, è sicuro nelle uscite, anche coi piedi.

Walukiewicz 5.5: fatica a tenere il ritmo degli attaccanti avversari, che si muovono molto. (46′ Masina 6.5: porta una carica diversa. Attento e reattivo su ogni pallone)

Maripan 5.5: parte male e mette anche in difficoltà il proprio portiere. Partita un po’ distratta.

Coco 6: decisamente meglio del compagno di reparto.

Biraghi 6.5: corre molto sulla fascia spingendosi anche in avanti. Mancino sempre pericoloso, come sul calcio di punizione nel secondo tempo, in difesa sale di tono nella seconda frazione tenendo testa fisicamente a Sambia e impedendo una ripartenza a Cacace.

Casadei 6: partita solida, senza particolari picchi ma positiva.

Ricci 6: anche il capitano granata gioca una partita ordinata.

Gineitis 5: partita complicata, la sua. Non brilla in un primo tempo sottotono di tutta la squadra, non migliora nel secondo. (63′ Lazaro 6: si sente decisamente il suo cambio di passo sulla destra)

Vlasic 7.5: unico ad avere qualche spunto nel primo tempo, è il faro del Toro nella ripresa. In occasione del gol, lotta come un leone e infila un bel piattone all’angolino basso. (91′ Tameze sv)

Adams 7: non si rende pericoloso in quello che sarebbe il suo mestiere, ovvero tirare e, possibilmente, segnare, ma fa un lavoro pazzesco di corsa e raccordo tra centrocampo e attacco.

Elmas 5.5: non brilla come le altre volte, non emerge particolarmente nemmeno nel secondo tempo quando la squadra prende fiducia. (83′ Karamoh sv)

EMPOLI (3-4-2-1)

Silvestri 5.5: chiamato poco in causa, ancora meno del collega granata. Sbaglia un’uscita alta nel primo tempo che poteva costare un gol, mentre sulla rete di Vlasic non poteva nulla.

Marianucci 5: dopo un primo tempo inoperoso a fronte di un brutto Torino, nel secondo perde il duello fisico che porta al gol di Vlasic e sbaglia praticamente tutti i cross tentati.

Ismajli 6: il suo rientro era lungamente atteso e questa sera si è capito il perché. Sfiora anche il gol.

Cacace 6.5: spinge tanto e il suo mancino è sempre pericoloso, anche da angolo.

Sambia 6: gioca una partita di grande generosità e intensità. I limiti tecnici ci sono e si vedono sull’occasione sprecata, ma la sua resta una partita positiva. (76′ Kovalenko 5.5: la squadra si sgonfia un po’ dopo il gol subito e lui non riesce a riaccenderla)

Grassi 6: partita in generale sufficiente, nelle primissime battute si fa anche vedere in avanti.

Henderson 6: partita ordinata, senza infamia né lode. (86′ Konate sv)

Pezzella 6: tra i protagonisti del primo tempo, arriva due volte al tiro ma sempre di destro, non il suo piede preferito.

Gyasi 6.5: partita da leader tecnico e carismatico. Per quanto riguarda il primo aggettivo, però, poteva fare sicuramente meglio nel secondo tempo, quando sbaglia un’occasione importante di sinistro. Poco dopo arriverà il gol di Vlasic.

Esposito 6: incide poco ma lavora molto con e per i compagni, anche con movimenti interessanti. (67′ Colombo 6: sfiora la deviazione che poteva valere il pareggio. In generale, entra nel momento peggiore dei suoi)

Kouamé 6.5: si muove bene e con Gyasi mette in grande difficoltà la difesa avversaria. Serve anche l’assist al compagno, che lo spreca.