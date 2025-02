Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Indian Wells 2025, torneo in programma sul cemento della California dal 5 al 16 marzo. Occhi puntati sul due volte campione in carica Carlos Alcaraz, seconda forza del seeding alle spalle di Alexander Zverev. Assente il numero uno al mondo Jannik Sinner, fermo per il patteggiamento sul caso Clostebol, ma ci saranno comunque numerosi italiani al via: Musetti, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Cobolli, Darderi e Nardi. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MASTERS 1000 INDIAN WELLS – MONTEPREMI IN DOLLARI

PRIMO TURNO – $ 25.375

SECONDO TURNO – $ 37.650

TERZO TURNO – $ 64.500

QUARTO TURNO – $ 110.250

QUARTI DI FINALE – $ 202.000

SEMIFINALE – $ 354.850

FINALISTA – $ 638.750

VINCITORE – $ 1.201.125

MASTERS 1000 INDIAN WELLS – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 24.412

SECONDO TURNO – € 36.221

TERZO TURNO – € 62.052

QUARTO TURNO – € 106.065

QUARTI DI FINALE – € 194.333

SEMIFINALE – € 341.381

FINALISTA – € 614.505

VINCITORE – € 1.155.533

MASTERS 1000 INDIAN WELLS – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

QUARTO TURNO – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITORE – 1000 punti

ALBO D’ORO MASTERS 1000 INDIAN WELLS

2024 ALCARAZ b. MEDVEDEV 7-6, 6-1

2023 ALCARAZ b. MEDVEDEV 6–3, 6–2

2022 FRITZ b. NADAL 6–3, 7–6

2021 NORRIE b. BASILASHVILI 3–6, 6–4, 6–1

2019 THIEM b. FEDERER 3-6, 6-3, 7-5

2018 DEL POTRO b. FEDERER 6–4, 6–7, 7–6

2017 FEDERER b. WAWRINKA 6–4, 7–5

2016 DJOKOVIC b. RAONIC 6–2, 6–0

2015 DJOKOVIC b. FEDERER 6–3, 6–7, 6–2

2014 DJOKOVIC b. FEDERER 3–6, 6–3, 7–6

2013 NADAL b. DEL POTRO 4–6, 6–3, 6–4

2012 FEDERER b. ISNER 7–6, 6–3

2011 DJOKOVIC b. NADAL 4–6, 6–3, 6–2

2010 LJUBICIC b. RODDICK 7–6, 7–6

2009 NADAL b. MURRAY 6–1, 6–2

2008 DJOKOVIC b. FISH 6–2, 5–7, 6–3

2007 NADAL b. DJOKOVIC 6–2, 7–5

2006 FEDERER b. BLAKE 7–5, 6–3, 6–0

2005 FEDERER b. HEWITT 6–2, 6–4, 6–4

2004 FEDERER b. HENMAN 6–3, 6–3

2003 HEWITT b. KUERTEN 6–1, 6–1

2002 HEWITT b. HENMAN 6–1, 6–2

2001 AGASSI b. SAMPRAS 7–6, 7–5, 6–1

2000 CORRETJA b. ENQVIST 6–4, 6–4, 6–3

1999 PHILIPPOUSSIS b. MOYA 5–7, 6–4, 6–4, 4–6, 6–2

1998 RIOS b. RUSEDSKI 6–3, 6–7, 7–6, 6–4

1997 CHANG b. ULIHRACH 4–6, 6–3, 6–4, 6–3

1996 CHANG b. HAARHUIS 7–5, 6–1, 6–1

1995 SAMPRAS b. AGASSI 7–5, 6–3, 7–5

1994 SAMPRAS b. KORDA 4–6, 6–3, 3–6, 6–3, 6–2

1993 COURIER b. FERREIRA 6–3, 6–3, 6–1

1992 CHANG b. CHESNOKOV 6–3, 6–4, 7–5

1991 COURIER b. FORGET 4–6, 6–3, 4–6, 6–3, 7–6

1990 EDBERG b. AGASSI 6–4, 5–7, 7–6, 7–6

1989 MECIR b. NOAH 3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3

1988 BECKER b. SANCHEZ 7–5, 6–4, 2–6, 6–4

1987 BECKER b. EDBERG 6–4, 6–4, 7–5

1986 NYSTROM b. NOAH 6–1, 6–3, 6–2

1985 STEFANKI b. PATE 6–1, 6–4, 3–6, 6–3

1984 CONNORS b. NOAH 6–2, 6–7, 6–3

1983 HIGUERAS b. TELTSCHER 6–4, 6–2

1982 NOAH b. LENDL 6–4, 2–6, 7–5

1981 CONNORS b. LENDL 6–3, 7–6

1979 TANNER b. GOTTFRIED 6–4, 6–2

1978 TANNER b. RAMIREZ 6–1, 7–6

ENTRY LIST MASTERS 1000 INDIAN WELLS

1 Jannik Sinner 1

2 Alexander Zverev 2

3 Carlos Alcaraz 3

4 Taylor Fritz 4

5 Casper Ruud 5

6 Novak Djokovic 6

7 Daniil Medvedev 7

8 Alex de Minaur 8

9 Tommy Paul 9

10 Andrey Rublev 10

11 Grigor Dimitrov 11

12 Stefanos Tsitsipas 12

13 Ben Shelton 13

14 Holger Rune 14

15 Ugo Humbert 15

16 Jack Draper 16

17 Lorenzo Musetti 17

18 Frances Tiafoe 18

19 Arthur Fils 19

20 Karen Khachanov 20

21 Hubert Hurkacz 21

22 Sebastian Korda 22

23 Felix Auger-Aliassime 23

24 Jiri Lehecka 24

25 Tomas Machac 25

26 Alexei Popyrin 26

27 Alejandro Tabilo 27

28 Jordan Thompson 28

29 Francisco Cerundolo 29

30 Giovanni Mpetshi Perricard 30

31 Sebastian Baez 31

32 Gael Monfils 32

Matteo Berrettini 33

Lorenzo Sonego 34

Flavio Cobolli 35

Alex Michelsen 36

Nuno Borges 37

Nicolas Jarry 38

Matteo Arnaldi 39

Tomas Martin Etcheverry 40

Marcos Giron 41

Brandon Nakashima 42

Tallon Griekspoor 43

Pedro Martinez 44

Jan-Lennard Struff 45

Luciano Darderi 46

Jakub Mensik 47

Mariano Navone 48

Alexander Bublik 49

Zhizhen Zhang 50

Roberto Carballes Baena 51

Roberto Bautista Agut 52

Juncheng Shang 53

Denis Shapovalov 54

Miomir Kecmanovic 55

David Goffin 56

Fabian Marozsan 57

Alexandre Muller 58

Alejandro Davidovich Fokina 59

Arthur Rinderknech 60

Zizou Bergs 61

Benjamin Bonzi 62

Cameron Norrie 63

Jaume Munar 64

Corentin Moutet 65

Aleksandar Vukic 66

Yoshihito Nishioka 67

Yunchaokete Bu 68

Roman Safiullin 69

Facundo Diaz Acosta 70

Kei Nishikori 71

Thanasi Kokkinakis 72

Rinky Hijikata 73

Quentin Halys 74

Aleksandar Kovacevic 75

Thiago Seyboth Wild 76

Reilly Opelka 33 (PR)

Nick Kyrgios 21 (PR)

Jenson Brooksby 52 (PR)

ALTERNATES

1 Luca Nardi 77

2 Jacob Fearnley 78

3 Christopher O’Connell 79

4 Dusan Lajovic 80

5 Learner Tien 81