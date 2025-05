Il montepremi e il prize money degli Internazionali d’Italia 2025 per quanto riguarda il torneo femminile. Il Foro Italico si appresta a ospitare le migliori giocatrici del mondo, con il circuito WTA che sbarca sulla terra battuta di Roma dal 4 al 17 maggio. A guidare il seeding sarà la bielorussa Aryna Sabalenka, seguita dalla campionessa uscente Iga Swiatek e dalle americane Coco Gauff e Jessica Pegula. A guidare la spedizione italiana sarà invece Jasmine Paolini, unica azzurra ammessa direttamente in tabellone insieme a Lucia Bronzetti. Le wild card sono state invece assegnate a Cocciaretto, Errani, Stefanini, Brancaccio, Pedone e Grant, mentre quelle messe in palio dalle pre-qualificazioni sono andate a Zucchini e Urgesi. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA ROMA – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 13.150

SECONDO TURNO – € 21.215

TERZO TURNO – € 38.313

OTTAVI DI FINALE – € 66.110

QUARTI DI FINALE – € 124.700

SEMIFINALI – € 240.380

FINALISTA – € 456.735

VINCITRICE – € 877.390

WTA ROMA – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

QUARTO TURNO – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITRICE – 1000 punti

ALBO D’ORO FEMMINILE ROMA

2024 Iga Swiatek

2023 Elena Rybakina

2022 Iga Swiatek

2021 Iga Swiatek

2020 Simona Halep

2019 Karolina Pliskova

2018 Elina Svitolina

2017 Elina Svitolina

2016 Serena Williams

2015 Maria Sharapova

2014 Serena Williams

2013 Serena Williams

2012 Maria Sharapova

2011 Maria Sharapova

2010 Maria Jose Martinez Sanchez

2009 Dinara Safina

2008 Jelena Jankovic

2007 Jelena Jankovic

2006 Martina Hingis

2005 Amelie Mauresmo

2004 Amelie Mauresmo

2003 Kim Clijsters

2002 Serena Williams

2001 Jelena Dokic

2000 Monica Seles

1999 Venus Williams

1998 Martina Hingis

1997 Mary Pierce

1996 Conchita Martinez

1995 Conchita Martinez

1994 Conchita Martinez

1993 Conchita Martinez

1992 Gabriela Sabatini

1991 Gabriela Sabatini

1990 Monica Seles

1989 Gabriela Sabatini

1988 Gabriela Sabatini

1987 Steffi Graf

1986 Non disputato

1985 Raffaella Reggi

1984 Manuela Maleeva-Fragniere

1983 Andrea Temesvari

1982 Chris Evert

1981 Chris Evert

ENTRY LIST WTA ROMA

1 ARYNA SABALENKA 1

2 IGA SWIATEK POL 2

3 JESSICA PEGULA USA 3

4 COCO GAUFF USA 4

5 MADISON KEYS USA 5

6 JASMINE PAOLINI ITA 6

7 MIRRA ANDREEVA 7

8 QINWEN ZHENG CHN 8

9 PAULA BADOSA ESP 9

10 ELENA RYBAKINA KAZ 10

11 EMMA NAVARRO USA 11

12 KAROLINA MUCHOVA CZE 12

13 DIANA SHNAIDER 13

14 DARIA KASATKINA AUS 14

15 PETRA KVITOVA CZE 14 SR

16 BARBORA KREJCIKOVA CZE 15

17 AMANDA ANISIMOVA USA 16

18 BEATRIZ HADDAD MAIA BRA 17

19 ELINA SVITOLINA UKR 18

20 LIUDMILA SAMSONOVA 19

21 DONNA VEKIC CRO 20

22 CLARA TAUSON DEN 21

23 EKATERINA ALEXANDROVA 22

24 YULIA PUTINTSEVA KAZ 23

25 JELENA OSTAPENKO LAT 24

26 MARTA KOSTYUK UKR 25

27 LEYLAH FERNANDEZ CAN 26

28 ONS JABEUR TUN 27

29 MAGDALENA FRECH POL 28

30 ELISE MERTENS BEL 29

31 MAGDA LINETTE POL 30

32 ANNA KALINSKAYA 31

33 DANIELLE COLLINS USA 32

34 LINDA NOSKOVA CZE 33

35 SOFIA KENIN USA 34

36 ASHLYN KRUEGER USA 35

37 ELINA AVANESYAN ARM 36

38 REBECCA SRAMKOVA SVK 37

39 SORANA CIRSTEA ROU 37 SR

40 ANASTASIA POTAPOVA 38

41 OLGA DANILOVIC SRB 39

42 KATIE BOULTER GBR 40

43 XINYU WANG CHN 41

44 BELINDA BENCIC SUI 42

45 MCCARTNEY KESSLER USA 43

46 PEYTON STEARNS USA 44

47 LULU SUN NZL 45

48 DAYANA YASTREMSKA UKR 46

49 EMMA RADUCANU GBR 47

50 MARKETA VONDROUSOVA CZE 48

51 ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA 49

52 VICTORIA AZARENKA 50

53 MOYUKA UCHIJIMA JPN 51

54 VERONIKA KUDERMETOVA 52

55 CAMILA OSORIO COL 53

56 ALYCIA PARKS USA 54

57 POLINA KUDERMETOVA 55

58 NAOMI OSAKA JPN 56

59 KATERINA SINIAKOVA CZE 57

60 MARIE BOUZKOVA CZE 58

61 LUCIA BRONZETTI ITA 59

62 SONAY KARTAL GBR 60

63 KIMBERLY BIRRELL AUS 61

64 MAYAR SHERIF EGY 62

65 ANN LI USA 63

66 VIKTORIYA TOMOVA BUL 64

67 BIANCA ANDREESCU CAN 64 SR

68 ANHELINA KALININA UKR 65

69 ANASTASIJA SEVASTOVA LAT 65 SR

70 JAQUELINE CRISTIAN ROU 66

71 VARVARA GRACHEVA FRA 67

72 EVA LYS GER 68

73 JESSICA BOUZAS MANEIRO ESP 69

74 SUZAN LAMENS NED 70

75 RENATA ZARAZUA MEX 71

(WC) COCCIARETTO, ELISABETTA

(WC) ERRANI, SARA

(WC) STEFANINI, LUCREZIA

(WC) BRANCACCIO, NURIA

(WC) PEDONEE, GIORGIA

(WC) GRANT, TYRA CATERINA

ALTERNATES

1 CAROLINE DOLEHIDE USA 72