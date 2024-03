NBA 2023/2024: Davis scatenato nel successo dei Lakers, continuano a vincere OKC e New Orleans

And the Oscar goes to… Anthony Davis! Nella notte italiana non si è tenuta negli Stati Uniti soltanto la prestigiosa cerimonia in cui vengono assegnate le più celebri statuette del mondo, ma sono andate in scena anche tante partite valide per la regular season 2023/2024 NBA. Il grande protagonista è stato proprio il numero 3 dei Los Angeles Lakers, che ha trascinato i suoi al successo contro i Minnesota Timberwolves per 120-109. Il miglior realizzatore della serata è stato il solito LeBron James con 29 punti (insieme a 8 rimbalzi e 9 assist), ma la prestazione del 31enne dell’Illinois è qualcosa di strepitoso. Con 27 punti e ben 25 rimbalzi a referto, è diventato infatti il primo giocatore della franchigia californiana a riuscire in un’impresa simile dal 2004 (quando ci riuscì un certo Shaquille O’Neal). Come se non bastasse, sono arrivati anche 5 assist, 7 palle rubate (massimo in carriera) e 3 stoppate.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Risultato che fa felice gli Oklahoma City Thunder, trascinati da Shai Gilgeous-Alexander al successo (il terzo di fila) contro i Memphis Grizzlies e soprattutto al primo posto della Western Conference. Sono quattro invece le vittorie consecutive dei New Orleans Pelicans, capaci di mandare al tappeto gli Atlanta Hawks nel segno del duo Trey Murphy III-Zion Williamson.

Non sono poi mancate le sconfitte a sorpresa, da quella dei Cleveland Cavaliers contro Brooklyn a quella dei New York Knicks contro Philadelphia, passando per i Miami Heat battuti dai Washington Wizards (che lasciano Detroit all’ultimo posto della Conference). Bene Rockets e Pacers, rispettivamente vittoriosi a Sacramento e Orlando, mentre in quello che era uno dei match più avvincenti di giornata, i Milwaukee Bucks hanno domato i Los Angeles Clippers per 124-117. Sugli scudi Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, diventati la seconda coppia di compagni di squadra a mettere a segno più di 30 punti e più di 10 assist dal 1980. Soltanto 3 punti invece per Danilo Gallinari in poco più di 6 minuti sul parquet.