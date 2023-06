Matteo Berrettini senza pace: si ritira anche dal torneo del Queen’s

Matteo Berrettini non giocherà al Queen’s. Il tennista romano nella giornata odierna si è cancellato dal torneo inglese, prestigioso appuntamento londinese che precede Wimbledon e dove Berrettini vanta due successi negli ultimi due anni. Il classe 1996 era rientrato la scorsa settimana ad Halle, dopo un lungo stop, ed aveva perso nettamente contro il connazionale Lorenzo Sonego. Si era già trasferito da qualche giorno a Londra, sui campi del Queen’s, ma nelle ultime ore ha deciso di cancellarsi dal torneo per un problema agli addominali come recita la dicitura sul sito Atp.

“Sono davvero triste di dovermi ritirare dal torneo e non avere la possibilità di difendere il mio titolo – ha comunicato Berrettini ai canali social del torneo – Auguro al torneo e a tutte le persone coinvolte una settimana di successo. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo”.

Con la mancata partecipazione al torneo del Queen’s Berrettini non potrà difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno e, pertanto, scivolerà in classifica perdendo almeno quindici posizioni ed uscirà abbondantemente dai primi trenta della classifica. Con la possibilità, in base ai risultati degli altri, di ritrovarsi anche quaranta del mondo alla vigilia di Wimbledon. In questo 2023 Berrettini ha giocato solamente quattordici partite con uno score di sette vittorie e sette sconfitte.