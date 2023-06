Atp Queen’s 2023, en plein Alcaraz: vince il primo titolo sull’erba e torna numero uno al mondo

Il vincitore dell’ATP 500 del Queen’s 2023 è Carlos Alcaraz. Primo titolo in carriera sull’erba per lo spagnolo, che batte in finale Alex De Minaur e arricchisce ulteriormente una stagione già strepitosa. Per Alcaraz, vittorioso con il punteggio di 6-4 6-4 in 1h36′, si tratta del quinto titolo del 2023, nonché dell’undicesimo in carriera. Non è però una vittoria come le altre, essendo infatti la sua prima su erba, superficie sulla quale ha meno esperienza e che non si sposa al meglio con il suo gioco. Alcaraz ha però dimostrato di saper essere competitivo anche qui e approccerà dunque Wimbledon con una consapevolezza e fiducia ben diverse. Inoltre, grazie a questo risultato, il tennista di Murcia torna numero uno del mondo, scavalcando Novak Djokovic: sarà dunque lui ad essere la testa serie numero uno nello slam londinese.

CRONACA – Avvio di match molto equilibrato e in cui hanno regnato i servizi, tanto che non c’è stata neppure l’ombra di una palla break. Le uniche situazioni da segnalare sono state lo 0-30 in favore di Alcaraz nel primo game e il 15-30 in favore dell’australiano nel sesto game, entrambi finiti nelle mani del giocatore al servizio. Nonostante lo spagnolo avesse più armi per far male al suo avversario, De Minaur ha interpretato benissimo la sfida, riuscendo a creare grandi difficoltà a Carlos a suon di sortite a rete e recuperi notevoli. Non a caso le prime vere opportunità sono capitate proprio al tennista di Sydney, il quale ha avuto due palle break nell’ottavo gioco. Alcaraz però ha salvato la prima con l’ace e la seconda con una bella accelerazione da fondocampo. Di fatto si è trattato di un punto di svolta, dato che lo spagnolo ha inanellato un parziale di 11 punti a 3. Dopo questo game sofferto è infatti arrivato il break e poi un comodo turno di servizio sugellato dall’ace finale. 6-4 in 49 minuti di gioco.

Il secondo set è invece iniziato subito in salita per De Minaur, che si è dovuto salvare ai vantaggi nel terzo gioco. Alcaraz, invece, nonostante un medical time out a cavallo fra i due set e una fasciatura alla gamba, è tornato in campo molto centrato ed ha spesso avuto in mano il pallino del gioco. Il game decisivo si è rivelato il quinto, in cui l’australiano è stato condannato da due doppi falli ed ha perso il servizio, vedendosi costretto a inseguire. Un compito per nulla facile dato che Alcaraz non ha concesso praticamente nulla, se non nel finale. Quando serviva per chiudere, Carlos si è infatti trovato sotto 0-30. Grazie a quattro punti di fila, tuttavia, ha portato a casa il game, così come il match ed il torneo.