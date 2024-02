Famalicao-Sporting rinviata: ecco cosa succede con le scommesse

di Redazione 13

Il match tra Famalicao e Sporting Lisbona è stato rinviato a data da destinarsi. La partita valevole per la ventesima giornata del massimo campionato portoghese era in programma oggi alle ore 19, ma il match è stato prima rinviato di un’ora e poi definitivamente rinviato per la mancanza di agenti di polizia e forze di sicurezza, apparentemente in sciopero. Molti degli agenti schierati sono stati messi in congedo medico, probabilmente a causa delle proteste. Senza l’adeguata sicurezza la Lega ha deciso di non far disputare la partita.

COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Il match verrà considerato VOID, quindi la quota verrà considerata nulla. A meno che la partita non si disputi nelle prossime 48-72 ore, ma ad oggi questa soluzione sembra da escludere. Questo significa che nella giocata singola l’agenzie di scommesse tornerà i soldi della giocata. Mentre in una multipla la quota verrà annullata e tolta dalla giocata e chiaramente la quota totale diventerà più bassa.