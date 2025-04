Due podi per l’Italia in Florida nella prima tappa di Coppa del Mondo. Ad Auburndale arriva la sconfitta per le squadre azzurre nelle finali a squadre del compound, che devono così accontentarsi del secondo posto. Sia la squadra femminile sia quella maschile chiudono con la piazza d’onore, mentre il mixed team sfiora il bronzo, chiudendo al quarto posto.

Nella gara femminile le azzurre Elisa Roner, Marcella Tonioli e Giulia Di Nardo si sono arrese per 233-225 al Messico di Becerra, Bernal e Quintero, trascinato dalla prima, autrice di una serie perfetta con tutte le frecce sul 10. Decisivo il primo set, chiuso 59-52 in favore del Messico: il margine di sette punti ha poi pesato per tutto il resto dell’incontro. L’Italia è riuscita a pareggiare il secondo e il quarto parziale (59-59 e 57-57), perdendo di misura anche il terzo (58-57).

Nel match per il titolo maschile Michea Godano, Marco Bruno e Elia Fregnan si sono dovuti inchinare al cospetto degli Stati Uniti (Lutz, Schaff, Sullivan), che hanno vinto con il punteggio di 227-218. Gli azzurri non sono mai riusciti a superare i 55 punti per set, mentre gli americani si sono imposti in tutti i round (55-53, 57-55, 59-55 e 56-55). Sfuma anche il bronzo nel mixed team: Elisa Roner e Michea Godano hanno subito il ko 155-151 dalla Slovenia (Ellison, Jevsnik). Dopo un avvio difficile (39-37 per la Slovenia), gli azzurri hanno provato a rimanere agganciati con due parziali in parità (37-37 e 39-39), ma nel set decisivo gli avversari hanno allungato nuovamente (40-38) per il terzo gradino del podio.