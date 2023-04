ATP 250 Marrakech 2023, una maratona di tre ore premia Carballes Baena: sconfitto Muller in finale

Roberto Carballes Baena vince il torneo ATP 250 di Marrakech, conquistando il secondo titolo della sua carriera e il primo dal 2018, quando si impose su Albert Ramos-Vinolas in quel di Quito. Questa volta, è una lotta di 3 ore a consegnargli il trofeo, rimontando un set di svantaggio contro un encomiabile Alexandre Muller: il francese, alla sua prima finale, si è arreso solamente per 4-6 7-6 6-2, lasciando anche il cuore sul campo e potendosi rimproverare pochissimo. A partire dalla prossima settimana, i due faranno un bel balzo in avanti nel ranking: il 30enne di Tenerife sarà numero 51 del mondo (best ranking), Muller invece sarà numero 96, entrando in Top 100 per la prima volta in carriera.

Il primo set vede lo spagnolo farsi subito pericoloso: nel quarto game, infatti, Carballes Baena si procura ben tre palle break consecutive, ma Muller è bravissimo ad annullare tutte le occasioni concesse e a tenere la battuta. Scampato il pericolo, è lui a piazzare l’allungo nel settimo game, quando un break a 15 gli permette di involarsi verso la conquista del primo set, con lo score di 6-4, dopo 47 minuti di lotta. Il numero 82 del mondo reagisce immediatamente e inizia subito a giocare meglio nella seconda frazione, prendendosi un break di vantaggio nel sesto game. Sul 4-2, però, il translapino piazza il controbreak e mantiene vivo il sogno di chiudere questa finale in due set, trascinando il proprio rivale a giocarsi un tiebreak spalle al muro. Qui, Carballes Baena è superlativo e fa suo il tiebreak grazie ad un parziale di 7 punti a 3, rimandando il verdetto al set decisivo. Con l’inerzia tutta dalla sua e con un avversario in preda alla fatica e ai crampi, il tennista iberico conquista un break nel primo gioco e poi si invola verso un successo sudatissimo, arrivato per 4-6 7-6 6-2 dopo 3 ore esatte di battaglia.

ATP 250 MARRAKECH – LA CORSA AL TITOLO DI ROBERTO CARBALLES BAENA

1T: 6-7 6-3 6-1 vs Maxime Cressy

2T: 2-0 ret. vs Dimitar Kuzmanov

QF: 6-3 2-6 6-2 vs Tallon Griekspoor

SF: 2-6 6-4 6-2 vs Daniel Evans

F: 4-6 7-6 6-2 vs Alexandre Muller