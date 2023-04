Liverpool-Arsenal, fa discutere il gesto del guardalinee: tira una gomitata a Robertson?(VIDEO)

di Marzia Bosco 59

Non sono mancati i colpi di scena in campo nel match tra Liverpool e Arsenal, così come ‘fuori dal campo’ come nel video che sta circolando passivamente sul web. Durante un’interruzione di gioco si vede il guardalinee entrare in campo e dirigersi verso l’area di rigore, al suo fianco Robertson che avvicinandosi riceve una vera e proprio gomitata da quest’ultimo. Qualcuno ci scherza pure su ‘Sarebbe dovuto andare giù’, come in un vero e proprio fallo. Di seguito il video.