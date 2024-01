Slalom maschile Adelboden 2024, risultati prima manche: Steen Olsen leader, splendido Sala 3°

C’è la Norvegia a fare la voce grossa davanti al pubblico di casa in quel di Adelboden, dove quest’oggi va in scena lo slalom maschile di Coppa del Mondo. Alexander Steen Olsen chiude una prima manche molto combattuta in 56.79 davanti al connazionale Atle Lie McGrath, distante solamente cinque centesimi in una seconda prova che sarà tutta da vivere. Le belle notizie arrivano da colui che è in terza posizione, ovvero il nostro Tommaso Sala. Splendida prestazione da parte dell’azzurro, che con il pettorale numero otto si insidia tra i primissimi e proverà a conquistare più tardi il primo podio in carriera.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 STEEN OLSEN Alexander NOR 56.79

2 MCGRATH Atle Lie NOR 56.84 +0.05

3 SALA Tommaso ITA 57.02 +0.23

4 STRASSER Linus GER 57.17 +0.38

5 FELLER Manuel AUT 57.24 +0.45

6 KOLEGA Samuel CRO 57.29 +0.50

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 57.29 +0.50

8 ZENHAEUSERN Ramon SUI 57.44 +0.65

9 ROCHAT Marc SUI 57.51 +0.72

10 MATT Michael AUT 57.59 +0.80

KASTLUNGER Tobias ITA 58.86 +2.07

GROSS Stefano ITA 59.05 +2.26