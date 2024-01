Atp Brisbane 2024, Dimitrov batte Rune e interrompe il digiuno: torna al successo dopo più di 6 anni

Grigor Dimitrov ce l’ha fatta. A distanza di più di sei anni dalle ATP Finals del 2017 il tennista bulgaro torna a trionfare in un torneo del circuito maggiore e lo fa a Brisbane, superando con lo score di 7-6(5) 6-4 Holger Rune in finale. Un primo set senza break, con il giovane danese che va subito sotto nel tie-break e non riesce poi a piazzare la rimonta, arrendendosi al terzo set point per 7-6(5). Nella seconda frazione l’allungo, invece, arriva: Dimitrov strappa il servizio all’avversario nel settimo game e dopo non aver concretizzato – anche per merito di Rune – un paio di match point in risposta sul 5-3, chiude a zero con il servizio a disposizione.

Una settimana quasi perfetta per il classe ’91, che dopo aver perso un set all’esordio contro Andy Murray non si è più voltato indietro e ha messo a segno un percorso netto fino alla conquista del trofeo. Un periodo d’oro per Dimitrov, che dopo aver chiuso un 2023 sempre più in crescendo, inizia alla grande anche la nuova stagione e ora punta davvero il ritorno in top-10.