Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 250 di Delray Beach 2025, in programma dal 10 al 16 febbraio. Presente nella rassegna di casa una nutrita rappresentanza statunitense, guidata dal numero 4 Atp Taylor Fritz che guida il seeding e cerca riscatto dopo un inizio opaco di 2025. Il californiano è anche bi campione in carica del torneo, grazie al successo ottenuto l’anno scorso nella finale contro Tommy Paul, anche quest’anno numero due del tabellone, e nel 2023 contro Miomir Kecmanovic. Si giocheranno le proprie carte anche Brandon Nakashima, Kei Nishikori e Reilly Opelka (vincitore del torneo 2020). L’unico italiano ai nastri di partenza è Matteo Arnaldi, che prosegue nella sua trasferta in terra americana dopo i quarti di finale ottenuti a Dallas. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE ATP 250 DELRAY BEACH 2025

PRIMO TURNO

(1) Fritz bye

Bu vs Hijikata

Nishikori vs (WC) McDonald

Duckworth vs (8) Davidovich Fokina

(4) Arnaldi bye

(WC) Tien vs Walton

Eubanks vs (WC) Opelka

(Q) vs (6) Nakashima

(5) Giron vs Diallo

Norrie vs (Q)

Shevchenko vs (Q)

(3) Michelsen bye

(7) Kecmanovic vs Gojo

Nishioka vs Vukic

Rinderknech vs (Q)

(2) Paul bye

Come seguire il torneo Atp di Delray Beach in tv

La diretta televisiva del torneo Atp 250 di Delray Beach 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.