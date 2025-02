Lisa Vittozzi torna alle gare. La stella del biathlon italiano ha partecipato alla 41ª edizione della Gran Fondo Val Casies, gara locale con fondisti arrivati da ben 38 nazioni diverse, che ha visto Ilona Plechacova e Matteo Tanel avere la meglio nella 30 km e Cristina Pittin e Mikael Abram spuntarla nella 42 km. Vittozzi sta gradualmente tornando in condizione dopo aver annunciato a gennaio l’assenza prolungata per tutta la stagione di Coppa del Mondo di biathlon.

I problemi alla schiena e la decisione di chiudere anticipatamente il 2025

La vincitrice della Coppa del mondo di biathlon 2023/2024 aveva saltato tutta la prima parte di stagione a causa di diversi problemi alla schiena. Mesi difficili per Vittozzi, che sembrava essere sulla via del rientro intorno all’inizio dell’anno nuovo. “Sono stata assente per un po’ di tempo. Sono stati mesi difficili per me e non è facile decidere di rinunciare alle gare. Ho dovuto ascoltare il mio fisico”, aveva detto a fine 2024, in un post su Instagram, con il sogno di fare il bis di sfere di cristallo ormai sfumato. Poi, nei primi giorni di gennaio è arrivato l’annuncio a sorpresa: stagione finita e preparazione completamente incentrata verso Milano-Cortina 2026. “Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli. Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato. Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio”, le parole di Vittozzi, che ha messo dunque nel mirino i Giochi Olimpici Invernali di casa, mettendo da parte la Coppa del Mondo 2025. Come ha poi riportato la FISI, il problema alla schiena è stato risolto positiviamente. L’atleta e i tecnici, dopo la ripresa degli allenamenti, hanno però deciso di non forzare la situazione per puntare al pieno recupero fisico, agonistico e mentale in ottica 2026.

Il 2024 straordinario di Vittozzi

Il 2024 è stato l’anno d’oro di Lisa Vittozzi. La ventinovenne ha trionfato in Coppa del mondo vincendo la classifica generale per la prima volta in carriera (oltre a quella individuale e di inseguimento). Numeri da record al tiro per l’azzurra, che ha chiuso la stagione con il 93.1% (391/420) di efficienza al poligono nelle gare individuali. Nel 2024 si è imposta anche ai Mondiali di Nove Mesto con il primo oro individuale della carriera (dopo quello della staffetta di Oberhof del 2023) e tre argenti (inseguimento, partenza in linea, staffetta individuale mista). “Abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano-Cortina 2026″, ha dichiarato l’azzurra, annunciando la fine anticipata della sua stagione sportiva.