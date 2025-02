Roland Fischnaller scrive un’altra meravigliosa pagina della sua straordinaria carriera, e a 44 anni torna sul podio della Coppa del mondo di snowboard chiudendo al secondo posto la tappa di Val St. Come. Giornata davvero storica per l’azzurro, capace di chiudere secondo la prova di gigante parallelo, centrando il primo podio stagionale, nonché 51esimo di una carriera lunghissima e ricca di successi. In generale, in Canada va in scena un’altra grande prova di forza del team azzurro, che porta quattro atleti tra i primi cinque. A vincere, tra l’altro per la prima volta in carriera, è il tedesco Elias Huber, ma alle sue spalle, oltre a Fischnaller, ecco Maurizio Bormolini, Gabriel Messner ed Edwin Coratti.

Ora, la coppa del mondo di snowboard vivrà una settimana di pausa per poi tornare l’1 e 2 marzo a Krynica, Polonia, penultimo appuntamento stagionale.

Snowboard, il racconto della tappa maschile di Val St. Come

La pista canadese viene colpita da un’autentica bufera di neve, ma è in queste condizioni che il team azzurro centra un podio che era mancato nella sfida di sabato. Fischnaller mette in atto una sfida molto accesa contro Huber, che la spunta per appena un decimo. Nella Small Final, Bormolini prevale su Messner anche per la caduta di quest’ultimo nella terza porta. Lo stesso Bormolini aveva dovuto affrontare un altro derby italiano ai quarti, dove ha avuto la meglio su Coratti. Undicesimo posto, invece, per Daniele Bagozza, fuori agli ottavi per mano del tedesco Ole Mikkel Prantl.

La tappa di Val St. Come, quindi, ha visto anche l’importante conferma di Bormolini, che sale per la quinta volta sul podio in stagione, la 18esima in carriera. Bormolini consolida il primato nella classifica generale portandosi a 710 punti, davanti a Prommegger (590) e Yankov (550). Il livignasco è davanti anche nella classifica di specialità con 552 punti, seguito da Yankov (455) e Prommegger (373).

La gara femminile: Coratti e Dalmasso out agli ottavi

Per quanto riguarda la gara femminile, Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso si sono fermate agli ottavi. La prima, che ha chiuso 14esima, è stata eliminata dalla tedesca Ramona Hofmeister. E proprio Hofmeister ha ottenuto il secondo successo settimanale battendo la svizzera Julie Zogg; terzo posto per la giapponese Tsubaki Miki. Dalmasso, invece, ha chiuso in nona posizione, eliminata dall’atleta di casa, Aurelie Moisan.

Dopo il terzo posto odierno, Miki mantiene la testa sia della classifica generale che di quella di specialità, salendo rispettivamente a 1.019 e 659 punti. In entrambi i casi, alla nipponica segue Hofmeister (794 e 613 punti). Coratti, invece, è la migliore azzurra (rispettivamente settima a 514 punti e sesta a 380).