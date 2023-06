Roland Garros 2023: punto incredibile di Muchova, Swiatek non può nulla (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

E’ un punto semplicemente meraviglioso quello realizzato da Karolina Muchova contro Iga Swiatek nella finale del Roland Garros 2023. Dopo uno scambio estenuante, nel quale entrambe sono andate fuorigiri e hanno arrancato, è la ceca a trovare il guizzo spingendo al limite il proprio corpo e andando a colpire al volo su un lungolinea che pareva imprendibile della polacca, che poi arretra non riuscendo a far nulla sulla grandissima soluzione della rivale. Ancor più delicato il tutto perché si era ai vantaggi del dodicesimo game. In alto ecco il video.