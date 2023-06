WTA 125 Makarska 2023, Paolini raggiunge la finale e agguanta il best ranking

Jasmine Paolini è in finale nel WTA 125 di Makarska dopo aver sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 la ceca Rebecca Sramkova. Un match in cui l’azzurra, seconda testa di serie del tabellone, è stata brava a recuperare un break di svantaggio sia nel primo che nel secondo parziale, riuscendo ad alzare il livello nei momenti decisivi della contesa. Altro bel traguardo in un evento 125 per la tennista toscana, che lo scorso mese aveva già trionfato a Firenze. Un risultato che le permette di continuare la scalata nel ranking, assicurandosi di diventare la numero uno d’Italia. Jasmine in questo momento sarebbe n°40 del mondo (suo best ranking) e con un’eventuale vittoria in finale contro Sherif o Parry potrebbe guadagnare un altro paio di posizioni.