Swiatek: “Mi piacerebbe che Barty tornasse a giocare”

Dopo aver battuto Kenin nel primo turno agli Australian Open, Iga Swiatek ha parlato in conferenza stampa analizzando il suo esordio: “Non è stato un primo turno facile, lei ha giocato molto bene. Ho provato a trovare il mio ritmo, ma soprattutto nel primo set ho avuto qualche difficoltà. Però sono contenta di aver vinto e di aver alzato il livello del mio gioco nel secondo set“. Ora nel secondo turno affronterà Collins: “Non è un sorteggio facile, ma cercherò di fare del mio meglio. Danielle è un’ottima giocatrice, abbiamo avuto partite molto combattute come la nostra ultima sfida qui. Ogni partita è diversa, non si sa mai, quindi non pronostico nulla. Sarò pronta per competere, poi vedremo“.

La numero 1 del ranking Wta si è poi soffermata su Ashleigh Barty e sulla loro rivalità: “Era molto fastidioso giocare e perdere contro di lei, sapevi quanto fosse sempre brava tatticamente e in termini di posizionamento. Faceva tutto così bene in campo che a volte non c’era niente che potessi fare. Nonostante non fosse la più alta serviva molto bene e aveva una posizione perfetta, potevi farcela solo se lavoravi duro. Mi ha davvero motivato, ma non l’ho mai battuta. Sono sicuro che ha finito per sentire molta pressione e stress, anche se era sempre nella sua bolla“. Poi su un suo possibile ritorno: “Mi piacerebbe rivederla in campo, anche se è una decisione che deve prendere lei, non credo che potremo influenzarla. Naturalmente, il suo ritorno sarebbe di grande ispirazione per molte persone, lei è un modello per tutti. Capisco perfettamente i motivi per cui si è ritirata, ora è felice e questa è la cosa più importante“.