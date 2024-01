F1, Marca: “GP a Madrid per 10 anni dal 2026 o 2027. Martedì 23 gennaio l’annuncio”

Era nell’aria. D’altronde, la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso nel suo discorso di fine anno lo aveva anticipato: “Il 23 gennaio ci sarà un annuncio sulla F1”. Come conferma oggi Marca, i programmi saranno rispettati: la Formula 1 in Spagna non farà più tappa a Barcellona, ma a Madrid dove si disputerà un Gran Premio su un circuito cittadino. Non è ancora chiaro se il contratto inizierà nel 2026 o nel 2027, ma si tratta di un accordo per 10 stagioni, con un impatto economico annuo previsto di circa 400 milioni per edizione. L’evento di presentazione è in programma all’Ifema di Madrid, il quartier generale del circuito urbano, martedì 23 gennaio. Saranno presenti la stessa Díaz Ayuso, il sindaco José Luis Martínez Almeida e l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali.