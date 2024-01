Lazio: biancocelesti a Riyadh, squadra al completo per Sarri

La Lazio ha preso il volo. Non solo in campionato, grazie alle quattro vittorie consecutive, ma anche fisicamente verso Riyadh: la truppa biancoceleste, infatti, alle 12.10 si è imbarcata da Fiumicino per raggiungere la città saudita nella quale si giocherà la Supercoppa Italiana, la prima in edizione final four. L’ostacolo tra la Lazio e la finale è l’Inter dell’ex Inzaghi con il tecnico Maurizio Sarri che ha voluto tutta la squadra sul volo, compreso Castellanos, infortunato e assente sia contro i nerazzurri che nell’eventuale finale di lunedì 22 gennaio. Da valutare, poi, Immobile, rientrato in campo contro il Lecce nei minuti finali, ma non ancora al 100%. Ad accogliere la squadra sul suolo saudita, poi, un gradito ex come Milinkovic-Savic con l’ex centrocampista biancoceleste che venerdì sarà presente per assistere alla partita contro i nerazzurri.