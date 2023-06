LIVE – Swiatek-Haddad Maia, semifinale Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Swiatek-Haddad Maia, incontro valevole per la seconda semifinale femminile del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il pronostico appare già scritto, con la due volte vincitrice del torneo francese e numero uno del mondo ampiamente favorita per giocarsi l’ultimo atto contro una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la ceca Karolina Muchova. La potente brasiliana, infatti, dovrà fare i conti con la stanchezza dopo le ultime quattro partite di fila risolte al terzo e decisivo set.

L’unico scontro diretto, tuttavia, se lo è aggiudicato la sudamericana, che lo scorso anno ha centrato la vittoria in tre parziali negli ottavi di finale del WTA 1000 di Toronto. Stavolta le servirà un’autentica impresa contro Swiatek, che ha sollevato al cielo il trofeo in due delle ultime tre edizioni. La polacca, inoltre, appare fortemente motivata dopo una stagione sul rosso fin qui priva di titoli nei grandissimi appuntamenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Swiatek e Haddad Maia pianificate come terzo e ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Philippe-Chatrier (al termine di Sabalenka-Muchova).

