Sorteggio tabelloni Wimbledon 2023 domani in tv: orario, canale e diretta streaming

Sale l’attesa per il sorteggio del torneo di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione di scena da lunedì 3 a domenica 16 luglio sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. C’è molta curiosità di conoscere il percorso degli undici (cinque uomini e sei donne) azzurri già sicuri di un posto nel tabellone principale. Si tratta di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti. Nel maschile occhi puntati soprattutto sul campione in carica Novak Djokovic. Quest’ultimo proverà a portare a casa il suo terzo Major consecutivo per tenere ancora vivo il sogno Grand Slam.

PROGRAMMA E COPERTURA

MONTEPREMI

I pericoli maggiori per il serbo a Wimbledon 2023 sono, tra gli altri, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Nick Kyrgios e il danese Holger Rune. Nel femminile, invece, la polacca Iga Swiatek, la bielorussa Aryna Sabalenka e la tunisina Ons Jabeur tenteranno di destituire la kazaka Elena Rybakina, vincitrice a sorpresa della passata edizione. Il sorteggio dei tabelloni principali del torneo di Wimbledon 2023 andrà in scena domani (venerdì 30 giugno) alle ore 11:00 italiane (le 10:00 locali). Non è prevista una copertura televisiva. La cerimonia, tuttavia, potrà essere seguita mediante una diretta streaming sulla radio ufficiale. Aggiornamenti, inoltre, anche attraverso le pagine social dello Slam londinese. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito monitorerà Wimbledon 2023 per tutte e due le settimane di torneo garantendo news, approfondimenti, highlights, dirette live e le parole dei protagonisti.