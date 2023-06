Euro 2024, Uefa pronta ad introdurre nuovi standard per la sostenibilità dell’evento

In vista degli Europei 2024 il governo federale tedesco, la federazione calcistica nazionale (Dfb) e l’Uefa hanno annunciato la volontà di lavorare insieme per garantire la prossima rassegna continentale ospitata dalla Germania diventi l’evento più sostenibile di sempre.

Il ministro federale tedesco dell’Interno e della Comunità, Nancy Faeser, intervenendo al Forum inaugurale sul rispetto a Francoforte, ha spiegato il progetto: “Euro 2024 stabilirà un nuovo standard per i grandi eventi sportivi: cooperativo, olistico, sostenibile prima, durante e dopo l’evento”.

Anche l’Uefa’s Director, Social & Environmental Sustainability, Michele Uva, ha parlato dell’impegno per la sostenibilità: “Lavoriamo quotidianamente insieme su questo, Euro 2024 è una grande opportunità per noi per mostrare come la sostenibilità può essere una forza trainante per il successo dell’evento. L’eredità non è solo per la Germania, ma per tutto il calcio europeo e altri sport se può ispirarli”.

Il programma delle partite per la fase a gironi è stato progettato per ridurre al minimo gli spostamenti tra le 10 città sede dell’evento. “I programmi delle partite sono già definiti e abbiamo cercato di renderli sostenibili”, ha dichiarato Martin Kallen, Ceo di UEFA Events che ha fornito una panoramica completa dei preparativi per il torneo del prossimo anno.