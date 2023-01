Fiorentina-Sampdoria domani in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia 2022/2023

La Fiorentina ospiterà la Sampdoria alle 18:00 di domani, giovedì 12 gennaio, in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Le due squadre si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia, di cui le ultime tre sempre agli ottavi di finale: sono cinque le vittorie dei viola rispetto alle due dei blucerchiati. Precedenti che sorridono quindi alla squadra toscana. La Fiorentina inoltre è imbattuta nelle sette partite interne contro la Sampdoria in Coppa Italia (5V, 2N). La partita potrà essere seguita su Italia Uno e in streaming su Mediaset Play.