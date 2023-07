Sonego-Ramos Vinolas oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Gstaad 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Albert Ramos Vinolas nel secondo turno dell’ATP 250 di Gstaad 2023 (Svizzera), torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il torinese, terza testa di serie della manifestazione, fa il proprio ingresso in tabellone dopo il bye ricevuto all’esordio. C’è immediatamente un esame importante come quello rappresentato dal veterano spagnolo, che al primo turno ha estromesso in tre set il ligure Fabio Fognini. Sonego, nonostante sia sotto per 2-0 negli scontri diretti (entrambi andati in scena sul rosso), partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Per il piemontese sarà importante adattarsi rapidamente alle nuove condizioni, lui che non disputa un match ufficiale su questa superficie da inizio giugno (ottavi di finale del Roland Garros persi in quattro set contro il russo Karen Khachanov). In palio per Sonego c’è un quarto di finale apparentemente abbordabile contro uno tra il peruviano Juan Pablo Varillas oppure il qualificato argentino Facundo Bagnis.

Sonego e Ramos Vinolas scenderanno in campo oggi (giovedì 20 luglio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sulla Roy Emerson Arena con inizio fissato non prima delle ore 12.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Sonego e Ramos Vinolas garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.