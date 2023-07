Mondiali Fukuoka 2023, Nuoto Artistico: Cerruti e Ruggiero al 9° posto nel duo libero. Oro Austria

Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero non vanno oltre la nona posizione nella finale del duo libero di nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023. L’oro è stato vinto dalla coppia austriaca composta dalle sorelle Anna-Maria ed Eirini-Marina Alexandri che col coefficiente di 41.0500 superano la Cina con 255.4583 per due decimi di punto. L’argento va a Liuyi e Qiany Wang (255.2480), mentre il bronzo è andato alle padrone di casa giapponesi Moe Higa e Mashiro Yasunaga (249.5167). Le azzurre, settime nei preliminari, hanno presentato la routine ‘The Storm’, con musica di Antongiulio Frulio e 38.9000 come coefficiente di difficoltà. Dopo una lunga valutazione della giuria, vengono assegnati due base mark con il coefficiente che scende a 28.7000. Con gli elementi quindi ricevono 112.5251 e con l’impressione artistica totalizzano invece 87.5500. Il punteggio di 200.0751 vale così la nona posizione. “Ora cercheremo di capire dove sono gli errori in vista dei prossimi appuntamenti importanti”, le parole a Rai Sport di Lucrezia Ruggiero, mentre Cerruti assicura che “non è una sconfitta, ma una lezione”. “Abbiamo aggiunto tante difficoltà nel corso dell’anno dalla tappa del Canada in gennaio in coppa del mondo dove avevamo 29 ora abbiamo aumentato fino a 40 – ha spiegato -. Abbiamo cambiato come ha detto Lucrezia il sesto e settimo elemento per provare a migliorarci rispetto alle semifinali, ma non l’abbiamo fatto bene; le nostre allenatrici erano contente e a occhio nudo ci avevano fatto i complimenti poi però i due base mark ci hanno penalizzato”. Ai piedi del podio resta Israele (Shelly Bobritsky e Ariel Nassee) che totalizza 236.1334. Quinto posto per le britanniche Kate Shortman e Isabelle Thorpe (226.4834).